Ort im Innkreis macht Sprung - 3:1-Sieg gegen Waizenkirchen

Details Sonntag, 12. September 2021 10:33

TSV Langgruppe Ort im Innkreis gewann gegen den SV Guschlbauer Waizenkirchen mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten die Innviertler schließlich die drei Punkte auf ihrer Seite. 120 Zuseher waren in der Arena in Ort dabei.

Mirza Hamidovic gab schon früh in dieser Spielbegegnung zwischen TSV Langgruppe Ort im Innkreis und SV Guschlbauer Waizenkirchen in der 1. Klasse Nord-West die Richtung vor: so brachte er den Gastgeber in der zwölften Minute mit seinem Tor nach vorn. In der 29. Spielminute pfiff Schiedsrichter Gottfried Drachta einen Freistoß für die Gäste, der allerdings in die Mauer geschossen wurde und damit nichts einbrachte. Zur Pause wusste also TSV Langgruppe Ort im Innkreis eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.



Sabelja macht spät alles klar



Nach Wiederanpfiff bekamen die Waizenkirchener wieder einen Freistoß zugesprochen, welcher jedoch erneut nicht zielführend verwertet werden konnte. Das 2:0 durch Musa Kaya ließ TSV Ort im Innkreis zum zweiten Mal im Match jubeln (60.). Jochen Christian verkürzte per Strafstoß für den SV Waizenkirchen später in der 70. Minute auf 1:2. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Oliver Sabelja mit seinem 3:1-Treffer für klare Verhältnisse sorgte (97.). Mit diesem Sieg sprangen die Innviertler kurzfristig auf Tabellenplatz zehn.





TSV Langgruppe Ort im Innkreis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern (Torverhältnis 8:12). Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.





Der SV Guschlbauer Waizenkirchen belegt mit einem Punkt und einem 4:10-Torverhältnis momentan den zwölften Tabellenplatz. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der SV Waizenkirchen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Nord-West: TSV Langgruppe Ort im Innkreis – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 3:1 (1:0)

12 Mirza Hamidovic 1:0

60 Musa Kaya 2:0

70 Jochen Christian 2:1

97 Oliver Sabelja 3:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!