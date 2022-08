SV Lambrechten nach erfolgreichem Saisonstart am richtigen Weg

Details Sonntag, 14. August 2022 15:50

Zum Saisonauftakt der 1. Klasse Nord-West empfing der SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Union R&R Web Neukirchen/Walde. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Viertplatzierten und dem Sechsten der letzten Spielzeit durften sich die Zuschauer auf ein spannendes Match freuen, zumnal die Parzermair-Elf in der Vorsaison neun Heimsiege feiern konnte, während die Union in der Fremde beachtliche acht "Dreier" eingefahren hatte. Mit zwei raschen Toren in jeder Halbzeit legten die Lambrechtener am Samstagnachmittag den Grundstein zu einem erfolgreichen Saisonstart und konnten trotz eines vergebenen Elfmeters am Ende einen 3:1-Sieg feiern.

SVL mit Blitzstart

Die heimischen mussten nur vier Minuten auf den ersten Saisontreffer ihrer Mannschaft warten, als Bence Kalmar einen Stanglpass von Mario Kettl verwertete. Nach der frühen Führung blieben die Mannen von Trainer Rudolf Parzermair am Drücker. Der SVL bestimmte das Geschehen, Kettl und Dejan Resanovic konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Nach einer knappen halben Stunde fiel quasi aus dem Nichts der Ausgleich, als Csaba Ferko, Neuerwerbung aus Meggenhofen, nach einem hohen Ball erfolgreich war. Mit diesem Treffer bekam die Gästeelf von Coach Siegfried Krieg Oberwasser. Auch wenn die Union nur zur einen oder anderen Halbchance kam, hätte das Spiel durchaus kippen können, doch bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Parzermair-Elf jubelt auch in Halbzeit zwei früh - Geburtstagskind vergibt Elfmeter

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen SVL-Tor. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Petereder waren drei Minuten gespielt, als nach einer Ecke der Ball immer länger wurde, Rene Weidinger die Kugel mit dem Rücken zum Tor stehend traf und das Leder im langen Eck einschlug. Ein zweites Mal ließ sich die Parzermair-Elf die Butter nicht vom Brot nehmen, bestimmten die Hausherren fortan das Geschehen. Nach 65 Minuten brandete in der Kick-Ass-Arena abermals Jubel auf. Der SVL kombinierte sich sehenswert durch das Zentrum, Sebastian Ecker tauchte alleine vor dem Union-Gehäuse auf, ließ sich diese Chance nicht engehen und stellte auf 3:1. Wenig später konnte Kalmar eine gute Chance nicht nutzen und verabsäumte es, den Deckel endgültig draufzumachen. Kurz vor Schluss wurde der ebenerst eingewechselte Gabriel Senzenberger im Neukirchener Strafraum von den Beinen geholt. Lambrechtens etatmäßiger Elferschütze, Bence Kalmar, überließ Senzenberger, der am Spieltag seinen 27. Geburtstag feierte, den Ball. Doch das Geburtstagskind vergab den Strafstoß kläglich, sodass es beim 3:1 blieb.

Rudolf Parzermair, Trainer SV Lambrechten:

"Sieht man von der Phase nach dem Ausgleich ab, haben wir über weite Strecke eine anständige Leistung abgeliefert und das Spiel verdient gewonnen. Da man im ersten Match nicht wirklich weiß, wo man steht, ist dieser Dreier ungemein wichtig. Auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt, freuen wir uns über den gelungenen Saisonstart und sind am richtigen Weg".