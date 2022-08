Nach verschlafener Anfangsphase feiert TSV St. Marienkirchen/Schärding ersten Saisonsieg

Details Samstag, 20. August 2022 15:52

Zum Auftakt des zweiten Spieltages der 1. Klasse Nord-West kam es in der Begegnung zwischen dem TSV St. Marienkirchen/Schärding und der Union CAB Rainbach/I. zum Duell zweier Nachbarn aus dem Tabellenmittelfeld der letzten Saison. Während der TSV im Frühjahr eine starke Performance ablieferte und am siebenten Rang landete, belegten die Rainbacher mit nur sechs Punkten am Konto in der Rückrunden-Tabelle den letzten Platz. Nach einer knappen Auftaktniederlage in Sigharting kehrte der TSV am Freitagabend mit einem 4:1-Heimsieg in die Erfolgsspur zurück. Die Union hingegen bemühte sich nach der Talfahrt im Frühjahr unter Neo-Coach Gerald Puttinger, der zuletzt in Eggerding tätig war, bislang vergeblich um die Trendwende.

Gäste mit verdienter Führung - Bruneder gleicht aus

In der danroll-Arena verzeichneten die Gäste den wesentlich besseren Start und waren der Führung vor knapp 200 Besuchern deutlich näher. Die Puttinger-Elf fand gut ins Spiel, während die Hausherren zunächst überaus ängslicht agierten und nicht in die Gänge kamen. Nach einer Viertelstunde durfte sich die Union über den verdienten Führungstreffer freuen. Bei einem Angriff verloren die Heimischen im vorderen Drittel den Ball, die Rainbacher schalteten schnell um, ehe Petr Simonovsky, Neuerwerbung von Landesligist Andorf, eine Flanke einnickte. Das Gegentor war für die Heimelf von Trainer Alexander Mokrovic der Weckruf. Keine fünf Minuten später hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Laurenz Bruneder nach einer Flanke von Tobias Schachinger mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem Ausgleich hatten die St. Marienkirchener Spiel und Gegner im Griff, taten sich jedoch schwer, gute Chancen zu kreieren. Bis auf einige Distanzschüsse, die Gästegoalie Franz Wirth entschärfte, sprang nichts heraus. Nach 45 Minuten ging es mit 1:1 in die Pause.

Wolfsberger bringt Mokrovic-Elf auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Klaffenböck fand die Mokrovic-Elf gut ins Spiel und nahm in Halbzeit wieder das Heft in die Hand. Nach 55 Minuten drehten die Hausherren das Match, als Bruneder abzog, Keeper Wirth den Ball an die Stange lenkte und Simon Wolfsberger per Abstauber auf 2:1 stellte. Der TSV behauptete fortan die Führung und geriet in der restlichen Spielzeit nicht wirklich in Gefahr. Die Partie blieb jedoch spannend und wurde erst in den Schlussminuten entschieden. Zunächst setzte Bruneder nach einer Wolfsberger-Flanke die Kugel in den rechten oberen Winkel. Wenig später stach ein Joker, als der kurz zuvor eingewechselte Julian Untermaierhofer nach einem feinen Lochpass von Wolfsberger den 4:1-Endstand besiegelte.

Walter Daller, Sportlicher Leiter TSV St. Marienkirchen/Schärding:

"Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und waren in der ersten Viertelstunde nervös und schlecht. Danach hat sich unsere Mannschaft aber erheblich gesteigert und einen letztendlich verdienten Sieg gefeiert, wenngleich das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist. Nach der Auftaktniederlage ist dieser Dreier ungemein wichtig und sind nach dem starken Frühjahr wieder gut am Weg".