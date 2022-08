Last-Minute-Sieg in Münzkirchen! Später Doppelschlag beschert SV Waizenkirchen ersten "Dreier" seit 16. April

Details Samstag, 27. August 2022 12:16

Zum Auftakt des dritten Spieltages der 1. Klasse Nord-West trafen in der Begegnung zwischen dem FC Münzkirchen und dem SV Guschlbauer Waizenkirchen zwei Mannschaften aufeinander, die auf eine schwierige letzte Saison zurückblicken. Während der FCM, mit nur neun Punkten am Konto, nach 14 Jahren sich aus der Bezirksliga verabschieden musste, schwebten auch die Waizenkirchener aufgrund einer schwachen Rückrunde im Abstiegsgefahr, kamen aber immerhin als Zehnter ins Ziel. Nach einem Auftaktsieg in Kopfing konnte der Absteiger den Aufwärtstrend nicht fortsetzen, zog am Freitagabend mit 1:2 den Kürzeren und musste binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken. Der SVW hingegen konnte eine lange Durststrecke beenden und nach zehn sieglosen Spielen den ersten "Dreier" seit 16. April einfahren. Zudem war es der erste Waizenkirchener Sieg unter Neo-Trainer Roland Kellermayr, der auf der Zielgeraden der letzten Spielzeit die Verantwortung übernommen hatte.

Intensive, aber torlose 45 Minuten

Knapp 200 Besucher bekamen in der Illumina-Arena eine weitgehend ausgeglichene erste Halbzeit zu sehen. Nach sechs Gegentoren in den ersten beiden Partien waren die Gäste vor allem darauf bedacht, hinten gut zu stehen und konnten den Matchplan umsetzen. Rund zehn Minuten waren gespielt, als der SVW den vermeintlichen Führungstreffer bejubelte, Schiedsrichter Schmolz versagte dem Tor von Peter Makra aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Auch wenn beiden Teams eine gewisse Versunsicherung anzumerken war, bekamen die Zuschauer eine umkämpfte und intensive Partie zu sehen. Auf beiden Seiten wurde die eine oder andere Chance kreiert, bei der besten Waizenkirchener Möglichkeit verfehlte Jürgen Stockinger den FCM-Kasten. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Kothbauer bringt starken Absteiger verdient in Führung

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gäste verschliefen die Anfangsphase des zweiten Durchgangs, diesem Umstand wussten die Kicker aus dem Sauwald zu nutzen. Die Mannen von Trainer Thomas Stockinger gaben ordentlich Gas, drängten auf die Führung und fanden auch einige dicke Chancen vor, der FCM konnte diese aber nicht nutzen bzw. scheiterte an Gästegoalie Misel Lijesnic. Nach 70 Minuten brandete in der Arena dann aber doch Jubel auf, als SVW-Keeper Lijesnic nach einer Freistoßflanke einen Kopfball zunächst parieren konnte, ehe Michael Kothbauer per Abstauber erfolgreich war.

Gäste beweisen Moral und drehen Spiel in den Schlussminuten

Da die Münzkirchener Spiel und Gegner im Griff hatten und hochverdient in Führung gegangen waren, sah es bereits nach dem elften sieglosen SVW-Match in Folge aus. Doch in der Schlussphase bewies die Kellermayr-Elf Moral und fand über den Kampf zurück ins Spiel. Die Gäste steckten nicht auf und belohnten sich dafür in Minute 85 mit dem Ausgleich. Nach einem Makra-Schuss konnte FCM-Torwart David Bauer das Leder nicht festhalten und Denis Grbic, Neuerwerbung aus Oftering, stellte auf 1:1. Die Zuschauer fanden sich bereits mit einer Punkteteilung ab, in der Nachspielzeit kippte das Spiel aber noch. Die Hausherren waren um einen geordneten Spielaufbau bemüht, verloren jedoch den Ball. Fabian Auinger bediente Makra, der Routinier umkurvte Goalie Bauer und legte quer, Stockinger schob das Leder zum 1:2-Endstand ins leere Tor und beendete nach viereinhalb Monaten die Waizenkirchener Durststrecke.

Roland Kellermayr, Trainer SV Waizenkirchen:

"Die Erleichterung nach diesem Befreiungsschlag ist riesengroß. Aufgrund des Geschehens in der zweiten Halbzeit sah es für uns nicht gut aus, nach der verdienten Führung konnte der FCM den Sack aber nicht zumachen. Meine Mannschaft hat sich bis zum Schluss gegen die drohende Niederlage gewehrt, hat tolle Moral bewiesen und das Spiel sogar gedreht. Auch wenn der Sieg in Summe glücklich war, sind die drei Punkte für die Tabelle und den Kopf ungemein wichtig".