FC Münzkirchen feiert fünften Sauwald-Derby-Sieg in Serie

In der achten Runde der 1. Klasse Nord-West empfing die Union St. Roman den FC Münzkirchen zum traditionellen Sauwald-Derby. Eine Woche nach einer 4:5-Niederlage bei Tabellenführer Lambrechten wollte die Union in der Tabelle wieder anschreiben und zudem die mäßige Derby-Bilanz aufbessern. Doch der Lokalrivale ist nach dem Abstieg einen Stock tiefer inzwischen angekommen und seit geraumer Zeit im Aufwind. Die Mannen von Trainer Thomas Stockinger bestätigten am Samstagnachmittag ihre aktuell gute Form, setzten sich mit 3:0 souverän durch, feierten den fünften Derbysieg in Serie und fuhren zudem in der Fremde den zweiten "Dreier" am Stück ein. Die Rominger hingegen mussten die zweite Heimniederlage einstecken.

FCM mit Blitzstart

Vor rund 300 Besuchern startete der FCM quasi mit einer Führung ins Kult-Derby, als Dominik Grömer aus dem Halbfeld eine weite Freistoßflanke schlug, die der aufgerückte Rechtsverteidiger, Dominik Machtlinger, einnickte. Mit der Führung im Rücken wussten die Gäste spielerisch zu gefallen und erarbeiteten sich gute Chancen. Einmal setzte Mate Földi den Ball aus spitzen Winkel knapp neben den Union-Kasten. Bei einer weiteren Möglichkeit scheiterte die Neuerwerbung aus Neumarkt/Pötting an St. Roman-Schlussmann Marcel Schwarz. Nach einer Viertelstunde durfte sich der 27-jährige Ungar dann aber doch als Torschütze feiern lassen. Nach einem Einwurf der Hausherren eroberte Lukas Gruber den Ball, das 21-jährige Münzkirchener Eigengewächs startete ein unwiderstehliches Solo und zog am gegnerischen Strafraumeck ab, Goalie Schwarz konnte das Leder nur kurz abwehren, Földi reagierte am schnellsten und beförderte das Spielgerät über die Linie. Danach kontrollierte die Stockinger-Elf das Geschehen und brachte die komfortable Führung sicher in die Pause.

Keeper Kapfhammer hält FCM-Führung fest - Grömer macht Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Petereder bekamen die Zuschauer im Tischlerei Grömmer Stadion zunächst ein anderes Bild zu sehen. Die Heimelf von Trainer Josef Plöckinger kehrte entschlossen auf den Platz zurück und setzte alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden. Beinahe hätten die Rominger zurück ins Spiel gefunden, doch Gästegoalie Daniel Kapfhammer fischte einen gefährlichen Freistoß von Miroslav Vrhel aus dem Eck. Auch ein Kopfball aus kurzer Distanz des ebenerst eingewechselten Markus Stiglbrunner wurde eine Beute von Münzkirchens Nummer eins. Nach einer verschlafenen Anfangsphase machten die Gäste Mitte des zweiten Durchgangs den Sack zu, als der kurz zuvor neu ins Spiel gekommene Manuel Feldbauer einen Corner ausführte und Grömer die Kugel ins linke Eck setzte. Mit diesem Treffer war die Moral der Hausherren gebrochen. Der FCM brachte die souveräne Führung staubtrocken ins Ziel und durfte zum fünften Mal in Folge einen Derbysieg feiern.

Andreas Riegler, Sektionsleiter FC Münzkirchen:

"Nach einer ausgezeichneten Leistung in der ersten Halbzeit konnten wir einen verdienten Sieg feiern und können uns nun in der Tabelle nach oben orientieren. Den Abstieg haben wir inzwischen aufgearbeitet, sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und auf dem richtigen Weg".