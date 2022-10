Union Prambachkirchen feiert in Aufsteiger-Duell vierten Heimsieg

Details Montag, 17. Oktober 2022 12:19

In der zehnten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es in der Begegnung zwischen der Union Raiffeisen Prambachkirchen und dem ATSV HandyShop Schärding zum Wiedersehen zweier Aufsteiger. Beide Vereine waren im Vorjahr in der 2. Klasse West-Nord aktiv - die Union eroberte den Meistertitel, die Innviertler kamen als Zweiter ins Ziel, meisterten dann aber die Relegation und begleiten den "Champion" in die 1. Klasse. Dort absolvieren die Mannen von Trainer Martin Jedinger bislang eine solide Saison und sind aktuell im Aufwind, während der ATSV einen Stock höher noch nicht wirklich angekommen ist und das Ende der Tabelle ziert. Doch eine Woche nach dem ersten Sieg (gegen Freinberg) wollte das Team von Coach Peter Dornetshumer, der vor einigen Jahren in Prambachkirchen aktiv war, einen "Dreier" nachlegen. Der Nachzügler konnte am Sonntagnachmittag sein Vorhaben aber nicht realisieren, zog mit 0:2 den Kürzeren und musste die bereits siebente Niederlage einstecken. Die Hausruckviertler hingegen feierten im fünften Heimspiel den vierten Sieg, holten aus den letzten vier Partien acht Punkte und kletterten in der Tabelle auf den fünften Rang.

Hausherren mit früher Führung

Auf der Leopold Neumair Sportanlage bekamen die heimischen Fans zunächst eine ansprechende Performance ihrer Mannschaft zu sehen. Die Jedinger-Elf fand gut ins Spiel, war in der Anfangsphase das bessere Team und schlug daraus nach nur zehn Minuten Kapital. Jürgen Erlinger schlug einen Pass zwischen die beiden Schärdinger Innenverteidiger, ehe Benjamin Pumberger den Ball von der Strafraumgrenze mit dem rechten Außenrist ins linke Kreuzeck zirkelte. Nach der frühen Führung agierte die Union taktisch überaus geschickt und ließ mit dem seit einigen Wochen praktizierten 4-4-2-System nichts anbrennen. Die Gäste fanden zwar zusehends besser ins Spiel und waren optisch überlegen, der ATSV konnte die stabile Prambachkirchener Defensive aber nicht knacken. Somit blieb es bis zur Pause beim 1:0.

15-Jähriger macht Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Denthaner bekamen die Zuschauer eine weitgehend ausgeglichene, jedoch ereignisarme Partie zu sehen. Das Spiel plätscherte im zweiten Durchgang dahin - die Hausherren hatten keine Mühe, die Führung zu behaupten und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Am Beginn der Schlussviertelstunde stellt ein 15-jähriges Prambachkirchener Eigengewächs sein Talent unter Beweis. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Hannes Haberfellner tauchte alleine vor dem ATSV-Gehäuse auf, der talentierte Angreifer bewahrte die Ruhe und setzte die Kugel mit rechts in lange Eck. Mit diesem Treffer war das Match entschieden, brachte die Jedinger-Elf den Vorsprung problemlos über die Zeit und durfte im fünften Heimspiel den vierten Sieg feiern.

Walter Pils, Sportlicher Leiter Union Prambachkirchen:

"Es war ein staubtrockener und verdienter Sieg. Die vor wenigen Wochen vorgenommene Systemumstellung macht sich überaus positiv bemerkbar und haben in der Defensive zur nötigen Stabilität gefunden. Aktuell läuft es ausgezeichnet und haben unser Ziel - eine Präsenz im sicheren Mittelfeld der Tabelle - bislang erreicht".