ATSV Schärding beendet Saison nach eindrucksvoller Rückrunde auf Platz fünf

Details Montag, 12. Juni 2023 18:48

Die SPG Sigharting/Andorf 1b verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 2:5 gegen den ATSV HandyShop Schärding. Der ATSV Schärding erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte der Gast knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Schärding dominiert trotz Unterzahl

Schärding legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Oktay Cansiz aufhorchen (7./12.). Das zwischenzeitliche 1:2 der Sigharting/Andorf 1b bejubelte Tolga Celepci (17.). Keine 28 Minuten waren gespielt, da musste Florian Pankratz vom ATSV HandyShop Schärding aufgrund einer Torchancenverhinderung den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Für den nächsten Erfolgsmoment des ATSV Schärding sorgte Cansiz (30.), ehe Arnel Rizvic das 4:1 markierte (41.). Schärding hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Sighart./Andorf 1b witterte seine Chance und schoss den Ball in Person von Niklas Pöppl zum 2:4 ein (53.). Durch den Platzverweis von Haris Alagic geriet der ATSV HandyShop Schärding in der 63. Minute in doppelte Unterzahl. War die Führung jetzt noch zu halten? In ruhiges Fahrwasser brachte Schärding sich, indem man das 5:2 erzielte (72.). Die 2:5-Heimniederlage der SPG Sigharting/Andorf 1b war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Zahlen und Fakten

Zum Abschluss der Saison rangiert der Gastgeber auf dem siebten Platz. Im Angriff der Sigharting/Andorf 1b fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 32 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Zum Saisonende hat Sighart./Andorf 1b neun Siege, elf Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen. Die SPG Sigharting/Andorf 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der ATSV HandyShop Schärding befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Sattelfest war die Defensive des ATSV Schärding in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht Schärding zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 37:48 da. Was für den ATSV HandyShop Schärding bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und vier Remis stehen elf Pleiten gegenüber. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte der ATSV Schärding nochmal groß auf und gewann die letzten sechs Spiele.

1. Klasse Nord-West: SPG Sigharting/Andorf 1b – ATSV HandyShop Schärding, 2:5 (1:4)

72 Semir Dedic 2:5

53 Niklas Poeppl 2:4

41 Arnel Rizvic 1:4

30 Oktay Cansiz 1:3

17 Tolga Celepci 1:2

12 Oktay Cansiz 0:2

7 Oktay Cansiz 0:1

