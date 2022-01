Systemumstellung geplant – Oberneukirchens Trainer Michael Gruber im Interview

Details Freitag, 28. Januar 2022 16:41

Unter dem seit Sommer im Amt befindlichen Trainer Michael Gruber legte die Union Oberneukirchen aus der 1. Klasse Nord eine annehmbare erste Saisonhälfte hin, in welcher neben einer durchaus passablen Punkteausbeute insbesondere die Integration von Top-Stürmer Michal Kubec gelang. Was das Personal betrifft, setzte es jüngst aber durch den Abgang von Kapitän Mario Meindl einen herben Rückschlag. Ligaportal.at sprach mit genanntem Übungsleiter, der zuvor beim Ligakonkurrenten Union Eidenberg/Geng engagiert gewesen war, unter anderem darüber, wie die dadurch aufklaffende Lücke geschlossen werden soll – menschlich wie sportlich.

Ligaportal: Habt ihr schon Zugänge zu vermelden?

Gruber: „Nein. Es wird sich auch nichts mehr tun. Nach dem Abgang von Mario Meindl werden wir einen jungen Spieler aus den eigenen Reihen einbauen. Es ist aber noch nicht ganz fix, wer das sein wird. Außerdem wird der ehemalige Kapitän Sebastian Gusenleitner nach seiner Verletzung wieder zurückkommen. Für die Mannschaft ist er sehr wichtig. Ich weiß aber noch nicht genau, auf welcher Position ich mit ihm plane. Meines Erachtens kann er in der zentralen Linie alles spielen – Innenverteidiger, Sechser, Zehner. Er hat die Qualität dafür.“

Ligaportal: Sie haben den Abgang von Kapitän Meindl angesprochen. Er wagt den Sprung in die Bezirksliga und schließt sich der Union Vorderweißenbach an. Wie sehr schmerzt dieser Verlust?

Gruber: „Der Abgang schmerzt sehr, weil Mario als Kapitän ein wichtiger und guter Spieler war. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Geschwindigkeit war er eine zentrale Stütze in der Defensive. Für unsere Viererkette war er als Innenverteidiger sehr wichtig, weil wir da oftmals Probleme mit dem Tempo hatten. Sebastian Gusenleitner wird wahrscheinlich wieder das Kapitänsamt übernehmen.“

Die Union Oberneukirchen verliert ihren Kapitän - Mario Meindl wechselt in die Bezirksliga Nord

Ligaportal: Wie sieht es bei euch mit der 2G-Regelung aus? Erfüllen diese alle Spieler?

Gruber: „Fast. Mit einem Spieler aus der Reserve und einem Akteur aus der Kampfmannschaft wird es dahingehend wohl schwierig werden. Sie werden im Frühjahr wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Man hat versucht, mit ihnen zu reden. Ich habe aber von vornherein gewusst, dass das nicht viel bringen wird. Das ist eben deren Meinung und diese muss man zur Kenntnis nehmen.“

Geht in sein zweites Halbjahr als Trainer der Union Oberneukirchen - Michael Gruber (2.v.r)

Ligaportal: Sie sind nun seit einem halben Jahr Trainer in Oberneukirchen. In welchen Punkten entspricht das Auftreten der Mannschaft schon Ihrer Philosophie? Wo habt ihr noch Verbesserungspotential?

Gruber: „Was die Spielweise betrifft, haben wir schon viel umgesetzt. Ich denke da etwa an den Spielaufbau. Da haben wir Fortschritte gemacht, obwohl wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. In den ersten drei oder vier Runden war das Defensivverhalten eigentlich unsere Stärke. Da waren wir sehr stabil. Diese Stabilität haben wir dann irgendwie verloren – warum auch immer. Unser Ziel in der Vorbereitung ist es, variabler zu werden, was das System betrifft. Wir haben bislang immer mit einem Stürmer gespielt. Ich möchte auf zwei Spitzen umstellen.“

Fotocredit: Union Oberneukirchen