Last-Minute-Tor von Wild rettet Sarleinsbach gegen Oberneukirchen den [Video]

Details Montag, 19. Oktober 2020 12:50

Im Spiel Union Oberneukirchen gegen die DSG Union Sarleinsbach trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

In der ersten Halbzeit brauchten beide Teams ein Weile, bis man eine gute Möglichkeit herausspielen konnte. Für das 1:0 der Union Oberneukirchen zeichnete sich schließlich Alexander Enzenhofer verantwortlich (35.). Kurz darauf köpften die Gäste die Kugel an die Querlatte, ehe Sebastian Gusenleitner einen Schuss auf der anderen Seite nur knapp daneben setzte. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Tor Oberneukirchen 35

Doch noch der Ausgleich

In der 56. Minute erzielte Sarleinsbach den Ausgleich, nachdem Klaus Höglinger einen Konter zu vollstrecken wusste. Der Gast musste den Treffer von Miroslav Kucera zum 2:1 hinnehmen (68.) - dabei hatte man den gegebenen Elfmeter sogar pariert, Kucera konnte den Abpraller jedoch verwerten. Mit seinem Treffer aus der 87. Minute bewahrte Simon Wild seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis mit einem verwandelten Strafstoß perfekt. Am Ende stand es zwischen Oberneukirchen und der DSG Union Sarleinsbach pari.

Beide Mannschaften haben 16 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass die DSG Union Sarleinsbach mit einer Bilanz von 16:10 auf dem fünften Tabellenplatz steht – knapp vor der Union Oberneukirchen (16:14 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

1. Klasse Nord: Union Oberneukirchen – DSG Union Sarleinsbach, 2:2 (1:0)

35 Alexander Enzenhofer 1:0

56 Klaus Hoeglinger 1:1

68 Miroslav Kucera 2:1

87 Simon Wild 2:2