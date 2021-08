Magauer macht's möglich - Doppelpack für Oepping zum Heimsieg gegen Kollerschlag

Details Montag, 23. August 2021 11:02

Die Sportunion Kollerschlag kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:2-Pleite gegen die Union Oepping. Bei dem Gastgeber hingegen wurde Andreas Magauer mit einem Doppelpack zum Matchwinner vor 150 Zusehern im Sportpark Oepping.

Andreas Magauer brachte die Union Oepping im Spiel gegen die Sportunion Kollerschlag in der 37. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Wenn man ein kleines Zwischenfazit ziehen möchte, kann man an dieser Stelle anmerken, dass es sich bei dieser Partie um eine harte und intensiv geführte handelte, was für einen unterhaltsamen Fußballnachmittag sorgte.



Zweite Hälfte, zweites Tor



Magauer schnürte kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße (47.). Ab Minute 60 kämpfte die Sportunion Kollerschlag, hatte einige Topchancen auf ihrer Seite und bemühte sich um einen Anschlusstreffer, der allerdings nicht und nicht gelingen wollte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Gerald Führer siegte die Union Oepping letztendlich verdient gegen Sportunion Kollerschlag.





Union Oepping erntete zwölf Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem zehnten Platz in der Tabelle einlaufen ließ. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht die Union Oepping derzeit auf dem zweiten Rang.

Die Sportunion Kollerschlag dagegen steht nach zwei sieglosen Spielen punktelos auf dem elften Tabellenplatz.

1. Klasse Nord: Union Oepping – Sportunion Kollerschlag, 2:0 (1:0)

37 Andreas Magauer 1:0

47 Andreas Magauer 2:0

