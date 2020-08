Souveräner Erfolg für SV Spital am Phyrn bei Kremsmünster

Details Montag, 24. August 2020 10:30

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn drehte einen 2:3-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 6:3-Erfolg gegen den TUS Kremsmünster.

Für das erste Tor sorgte Vladislav Vladov. In der zwölften Minute vergibt Josip Tubic eine Möglichkeit, Vladov setzt aber nach und trifft ins Schwarze. Der SV Spital/Pyhrn hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich per Standard, Torschütze war Jürgen Gressenbauer (18.). Der Gast brachte wenig später den Ball durch Renail Husic auch noch zum 2:1 über die Linie (23.). Josip Tubic ließ sich nach einer tollen Vorarbeit von Vladov in der 32. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den TUS Kremsmünster. Der Tabellenletzte gelangte durch ein Selbsttor von Johannes Gösweiner zur 3:2-Führung (45.). Zur Pause reklamierte Kremsmünster eine knappe Führung für sich.

Nach Seitenwechsel erspielen sich beide Mannschaften Möglichkeiten, die erste die auch genutzt werden kann findet auf Seiten der Gäste statt. In der 54. Minute hatte der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn den Ausgleich parat. Nach einem hohen Ball läuft Jürgen Gressenbauer alleine auf Alexander Bartak zu und bleibt vor dem Heimkeeper staubtrocken. Der SV Spital/Pyhrn versenkte die Kugel in der 63. Minute zum 4:3. Husic trifft per Freistoß zum zweiten Mal. Für klare Verhältnisse sorgte dann noch Gressenbauer. Der Mann von Spital traf noch zwei Mal und konnte sich so ganze vier Mal in die Torschützenliste eintragen. Am Ende schlug der SV Spital/Pyhrn den TUS Kremsmünster auswärts.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht Spital/P. nach diesem Erfolg auf Platz vier. Kremsmünster liegt bisher ohne einen Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 3:6 (3:2)

12 1:0 Vladislav Vladov

18 Jürgen Jürgen 1:1 Gressenbauer

23 1:2 Renail Husic

32 2:2 Josip Tubic

45 3:2 Eigentor durch Johannes Gösweiner

54 Jürgen Jürgen 3:3 Gressenbauer

63 3:4 Renail Husic

67 Jürgen Jürgen 3:5 Gressenbauer

93 Jürgen Jürgen 3:6 Gressenbauer

