Ersatzgeschwächte SPV Kematen-Pib./Rohr entführt dank Gruber-Doppelpack drei Punkte

Details Montag, 13. September 2021 07:00

Auch für die SPV Kematen-Piberbach/Rohr rollte der Ball in Runde fünf der 1. Klasse Ost wieder. Nach einwöchiger Zwangspause war man zu Gast in Steyr beim ATSV Stein. SPV-Coach Hintersteiner musste Corona-bedingt auf einige Stammkräfte verzichten, so bekamen einige junge Spieler die Chance sich zu beweisen. Einer der Youngstars, Patrick Gruber, konnte auf ganzer Linie überzeugen und führte seine Mannschaft mit einem Doppelpack zum Sieg.

Gruber glänzt - hitziger erster Durchgang

Ein Doppelpack brachte Kematen-Pib./Rohr in eine komfortable Position: Patrick Gruber war gleich zweimal zur Stelle (5./30.) und markierte bei seinem ersten KM-Startelfeinsatz Saisontore eins und zwei. Daniel Vorhauer verkürzte für den ATSV Malerei u. Fassaden Stein per Elfmeter in der 38. Minute auf 1:2. Letztendlich hatte sich Kematen/Rohr dank einer starken Anfangsphase und konzentrierter Defensivarbeit eine knappe Führung erspielt – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte. Ambitionierte Gleinker konnten in Durchgang zwei nicht mehr an den Anschlusstreffer anknüpfen und gehen somit gegen eine dezimierte Mannschaft aus dem Kremstal leer aus.

Für den ATSV Stein gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Spielen lässt doch Luft nach oben. Die Gastgeber verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der ATSV Malerei u. Fassaden Stein derzeit auf dem Konto.

Der Erfolg brachte für die Gäste eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr liegt nun auf Platz drei. Kematen/Rohr bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Hintersteiner-Elf drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 1:2 (1:2)

5 Patrick Gruber 0:1

30 Patrick Gruber 0:2

38 Daniel Vorhauer 1:2

