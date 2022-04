ASV Haidershofen bleibt in der Rückrunde noch ohne Sieg

Details Montag, 25. April 2022 18:01

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SV DANA-Türen Spital am Pyhrn. Der Gast setzte sich mit einem 2:0 gegen Haidershofen durch. Der SV Spital/Pyhrn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Husic bringt Spital auf die Siegerstraße

Für das 1:0 von Spital/P. zeichnete Renail Husic verantwortlich (23.), der Mittelfeldakteur der Gäste traf dabei sehenswert per Kopf. Komfortabel war die Pausenführung des SV DANA-Türen Spital am Pyhrn nicht, aber immerhin ging der SV Spital/Pyhrn mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Spital/P. erzielte in der 62. Minute das 2:0. Am Ende punktete der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn dreifach beim ASV Haidershofen.

Zahlen und Fakten

Haidershofen hat 18 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zehn. Der Angriff ist beim Heimteam die Problemzone. Nur 21 Treffer erzielte der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg bislang. Vier Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der ASV Haidershofen momentan auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam Haidershofen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Beim SV Spital/Pyhrn präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (57). Trotz des Sieges bleibt Spital/P. auf Platz sieben. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn derzeit auf dem Konto. Der SV Spital/Pyhrn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der ASV Haidershofen bisher ein.

Am nächsten Sonntag reist Haidershofen zum TUS Kremsmünster, zeitgleich empfängt Spital/P. den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 0:2 (0:1)

62 Georg Goesweiner 0:2

23 Renail Husic 0:1