Herbstmeister SV Weng liebäugelt mit historischem Aufstieg

Details Samstag, 17. Februar 2024 11:50

Der SV Hargassner Weng blickt auf ein ungemein erfolgreiches Jahr zurück und sammelte 2023 insgesamt 60 Punkte (26 im Frühjahr und sensationelle 34 im Herbst). In der vergangenen Saison eroberten die Mannen von Trainer Kurt Aigner den Vizemeistertitel, in der aktuellen Spielzeit legten die Innviertler nach, absolvierten eine nahezu perfekte Hinrunde und krönten sich zum Herbstmeister der 1. Klasse Süd-West. "Wir wollten uns im Spitzenfeld der Tabelle positionieren und vorne mitmischen, hätten mit einem derart starken Herbst aber nicht gerechnet, dementsprechend groß ist die Freude darüber", ist Obmann Heinrich Friedl restlos zufrieden.

Bislang elf Siege

Der Ligaprimus verzeichnete gegen Jeging ein 4:4-Unentnschieden und mussten sich dem SV St. Pantaleon mit 2:3 geschlagen geben, konnte die übrigen elf Spiele aber allesamt gewinnen. "Gegen Pontigon haben wir einen schlechten der Tag erwischt, zudem war der Aufsteiger ungemein effektiv. Gegen Jeging konnten wir einen 1:4-Rückstand wettmachen und hätten das Spiel in den Schlussminuten beinahe gedreht. In Summe blicken wir auf einen sensationellen Herbst zurück und haben 34 von 39 möglichen Punkten eingefahren, mehr ist eigentlich nicht möglich", so Friedl.

In der Fremde seit 26. Mai 2023 verlustpunktfrei - Torfabrik der Liga

Die bisherigen Punkteverluste verzeichnete dert SVW durchwegs auf eigener Anlage, in der Fremde sind die Gelb-Blauen seit bereits 26. Mai 2023 mit einer blitzsauberen Weste unterwegs und feierten in den letzten acht Auswärtsspielen ebenso viele Siege. Während zwei Teams weniger Gegentore kassierten, trafen die Kicker aus dem Bezirk Braunau 46 Mal ins Schwarze und avancierten zur Torfabrik der Liga. "Wir sind in der Offensive exzellent aufgestellt, pflegen eine spielerische Note und finden vorne immer wieder Lösungen. Auch wenn wir relativ viele Tore erhalten haben, hat auch die Defensive über weite Strecken eine ordentliche Performance abgeliefert. Denn alleine 13 Gegentore haben wir in nur vier Spielen kassiert, in den übrigen neun Runden aber nur sieben", zollt der Obmann der gesamten Mannschaft ein Pauschallob.

Keine Transfers - Trainingslager in Fürstenfeld

Seit 22. Jänner bereitet sich der Herbstmeister auf die Rückrunde vor und konnte die beiden bisherigen Testspiele (gegen St. Martin/I. und Waizenkirchen) jeweils mit 7:0 gewinnen. Am heutigen Nachmittag ist Landesligist Esternberg der nächste Gegner, ehe ab kommendem Mittwoch in Fürstenfeld ein Trainingslgaer abgehalten wird. Die Reise in die Steiermark treten die "üblichen Verdächtigen" an. "Nach dem sensationellen Herbst bestand kein Handlungsbedarf, haben nach Verstärkungen nicht Ausschau gehalten, demzufolge auch keine Transfers getätigt und schenken dem bewährten Personal weiterhin das Vertrauen", ist Heinrich Friedl mit dem aktuellen Kader überaus zufrieden.

Packender Zweikampf um den Meistertitel

Obwohl am Wenger Konto sensationelle 34 Punkte stehen, sitzt der Aigner-Elf Verfolger Palting/Seeham im Nacken. In der 54-jährigen Vereinsgeschichte war der SVW noch nie in der Bezirksliga aktiv, darum träumen die Verantwortlichen von einem historischen Aufstieg. "Wenn man den Herbstmeristertitel erobert hat möchte man auch am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben stehen. Doch Palting/Seeham hat eine ebenso starke Hinrunde absolviert und ist ein bärenstarker Konkurrent, demzufolge erwartet uns im Frühjahr ein packender Zweikampf", geht der Obmann davon aus, dass in den Aufstiegskampf keine andere Mannschaft wird eingreifen können. "Natürlich liebäuigeln wird mit einem möglichen historischen Aufstieg, aber dazu stehen die Chancen 50:50. Möglicherweise wird das direkte Duell den Ausschlag geben und werden versuchen, nach einem 3:0-Erfolg im Herbst, auch im Rückspiel big points einzufahren".

