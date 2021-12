"Sind unseren Weg mit der jungen Mannschaft gegangen" - SPG Palting/Seeham wusste in der Hinrunde zu überzeugen!

Details Sonntag, 19. Dezember 2021 21:21

Nachdem man ganze sieben Abgänge im Sommer verkraften musste, ging man bei der SPG Palting/Seeham mit gemischten Gefühlen in die Hinrunde 2021/22. Trotzdem gelang es den Mannen von Helmut Weiss eine starke Halbsaison zu spielen. Man beendete die Hinrunde mit einer extrem jungen Mannschaft mit einem Spiel weniger auf dem fünften Tabellenplatz. Ligaportal sprach mit dem Chefcoach der SPG über die Hinrunde, die Personalsituation und die anstehenden Aufgaben im Frühjahr.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Weiss: „Grundsätzlich sind wir zufrieden, wir haben einfach eine total junge Mannschaft und sind da unseren Weg weitergegangen. Im Sommer hatten sich einige Spieler entschieden, den Verein zu verlassen, das geht heutzutage schnell. Die finanziellen Möglichkeiten haben wir dementsprechend einfach nicht und da sind uns einige Spieler in der Offensive abhanden gekommen. Wir haben aber dennoch mit jungen Spielern weitergemacht und haben einige Jungs vom eigenen Nachwuchs dazugenommen in den Kader, daher sind wir am Ende des Tages schon zufrieden.“

Ligaportal: Wird sich bei euch personaltechnisch im Winter noch was tun?

Weiss: „Es wird sich nicht allzu viel tun. Einen jungen Spieler werden wir wieder dazuholen, von Abgängen weiß ich zurzeit noch nichts. Wir haben einen Stürmer der seit dem zweiten Spieltag verletzt ist , da hoffen wir, dass der im Frühjahr wieder einsatzfähig ist.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die restliche Saison gesetzt?

Weiss: „Wir wollen einfach im vorderen Drittel dabei sein. Wir wissen, dass die ganz vorne extrem stark sind mit Lochen und Neuhofen. Ich denke aber schon, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können und wir wollen schon schauen, dass wir unter den Top-5 landen.“

Ligaportal: Wie hält sich bei euch der Kader im Winter fit?

Weiss: „Wir haben jetzt grundsätzlich mal pause gemacht und es hat jeder individuell trainiert. Da gab es keine strikte Vorgaben, da war jeder auf sich gestellt. Dadurch, dass wir sehr früh gestartet sind und intensiv trainiert haben haben wir das so geregelt. Wir haben diese Woche wieder mit dem freiwilligen Hallentraining gestartet, in Salzburg durfte man ja schon da der Lockdown da vorbei war. Offiziell starten wir dann Mitte Jänner mit der Vorbereitung.“

Ligaportal: Wer wird Meister in der 1. Klasse Südwest?

Weiss: „Es ist extrem knapp da vorne. Die routiniertere Mannschaft ist eher Lochen meiner Meinung nach, Neuhofen würde ich aber qualitativ im Gesamtpaket noch vorreihen. Ich denke also, dass Neuhofen vor Lochen landen wird. Es wird aber auf jeden Fall spannend.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!