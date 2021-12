1. Klasse Süd-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:44

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Stefan Püschel (SV Obernberg)

Endergebnis:

1. Stefan Püschel (SV Obernberg / 2813 Stimmen)

2. Viktor Gerner (ATSV Laab / 2724 Stimmen)

3. Alexander Karl (USV Neuhofen/I. / 993 Stimmen)

4. Özgür Kart (Hochburg-Ach / 660 Stimmen)

5. Moritz Schaller (SV Weng / 479 Stimmen)

6. Alexander Holzner (Hochburg-Ach / 411 Stimmen)

7. Florian Jöchtl (Union Lohnsburg / 377 Stimmen)

8. Samuel Kobler (SV Weng / 310 Stimmen)

9. Michael Schwab (UFC Lochen / 189 Stimmen)

10. Stefan Aigner (Palting/Seeham / 183 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!