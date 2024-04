Zwei Freistoß-Treffer: Rjasko schießt TSU Jeging zum Heimsieg gegen Aurolzmünster

Details Montag, 08. April 2024 18:40

Im Rahmen der 17. Runde der 1. Klasse Süd-West gastierte der TSV Aurolzmünster bei der TSU Jeging. Die Truppe von Sebastian Zinnöcker war gut ins Frühjahr gestartet und konnte nach zwei Unentschieden zum Auftakt in der Vorwoche gegen die deutlich höher-klassierten Neukirchner zum ersten Mal voll anschreiben, bis es gestern in Jeging die erste Pleite setzte. Dennoch schlug sich der Tabellenvorletzte einmal mehr wacker und verlangte den Hausherren alles ab, am Ende war es ein bitterer Tag, verschoss man kurz vor Ultimo noch einen Elfmeter.

Aurolzmünster gleicht zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt aus

Die Hausherren übernahmen direkt zu Beginn der Partie das Kommando und waren in der Anfangsphase auch die spielerisch etwas bessere Mannschaft. Durch Gergö Olajos hätte man nach einer knappen Viertelstunde auch bereits in Führung gehen können, sein Abschluss verfehlte aber um Haaresbreite das Gästetor. Die Gäste versuchten vorwiegend über Nadelstiche dem Favoriten Schmerzen hinzuzufügen, schrammte man in Minute 25 auch am überraschenden Führungstreffer vorbei – ein Angreifer köpfte die Kugel ans Aluminium. Kurz vor dem Pausenpfiff ging es dann doch rund: Erst schlenzte Jegings Viktor Rjasko einen Freistoß aus knapp 18 Metern in den Winkel (41.), ehe Jürgen Duft in der Nachspielzeit den Rückstand per Elfmeter egalisierte (48.).

Duft vergibt zweiten Strafstoß

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuseher dann ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Mit fortschreitender Spieldauer gewann das Spiel dann noch an Intensität, die beiden Teams schenkten sich nichts und gingen teils hart in die Zweikämpfe, große Torchancen waren in dieser Phase Mangelware. Nachdem die Aurolzmünsterer einmal mehr nur die Torumrahmung nach einem Eckball getroffen hatten, klingelte es in Minute 57 wieder auf der anderen Seite – der Übeltäter war erneut Rjasko, der zum zweiten Mal an diesem Tag einen Freistoß unhaltbar in den Winkel knallte und die Jeginger wieder auf die Siegerstraße brachte. Zum Schluss hatten die Gäste noch die große Chance einen Punkt mitzunehmen, Duft scheiterte diesmal aber vom Kreidepunkt (89.).

Während die TSU Jeging am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach empfängt, bekommt es der TSV Aurolzmünster am selben Tag mit dem USV TOPFenster Pattigham/Pramet zu tun.

Stimme zum Spiel

Thomas Winkler (Sportlicher Leiter TSU Jeging):

„Es war super, wiedermal ein Heimspiel zu gewinnen nach der Niederlage gegen Waldzell. Man hat gesehen, dass wir spielerisch eine starke Mannschaft sind und wir zuhause auch gewinnen können. Wir sind sehr zufrieden mit den jüngsten Ergebnissen, wir sind auf einem guten Weg."

Die Besten: Viktor Rjasko, Andreas Bermadinger (TSU Jeging)

1. Klasse Süd-West: TSU Jeging – TSV Aurolzmünster, 2:1 (1:1)

57 Viktor Rjasko 2:1

48 Jürgen Duft 1:1

41 Viktor Rjasko 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.