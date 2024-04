Klare Angelegenheit im Gipfeltreffen: SV Weng baut Vorsprung auf zehn Punkte aus

Details Sonntag, 14. April 2024 13:05

Mit der SPG Palting/Seeham und dem SV Hargassner Weng trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Palting/Seeham schien der SV Weng aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld wurde ein absolutes Spitzenspiel erwartet, wobei der Ligaprimus doch aufgrund des hohen Punktevorsprungs als Favorit in die Partie gegangen war – letztlich bestätigte man diese Erwartung und knallte den Tabellenzweiten eiskalt mit 4:0 ab.

Zwei Freistoßtore bringen Gäste in Front

Palting geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Bence Roland Pilisi per Freistoß das schnelle 1:0 für den SV Weng erzielte. In der 20. Minute erhöhte Mark Patrik Pilisi – ebenso durch einen ruhenden Ball – auf 2:0 für den SV Hargassner Weng. Die Hintermannschaft der SPG Palting/Seeham ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 des SV Weng sorgte Samuel Kobler, der in Minute 81 zur Stelle war. Der Treffer vom eingewechselten Izudin Delic vom Kreidepunkt in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Hargassner Weng am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Palting/Seeham.

Zahlen und Fakten

In der Tabelle liegt Palting nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Nur dreimal gab sich die Heimmannschaft bisher geschlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SPG Palting/Seeham etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Palting/Seeham.

Wer soll den SV Weng noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen Palting die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd-West weiter an. Die Angriffsreihe des SV Hargassner Weng lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 63 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg knüpfte der SV Weng an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Tabellenführer 16 Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Den SV Hargassner Weng scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Die SPG Palting/Seeham tritt am Samstag, den 20.04.2024, um 16:00 Uhr, beim ATSV Mattighofen an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SV Weng den TSV Aurolzmünster.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – SV Hargassner Weng, 0:4 (0:2)

83 Izudin Delic 0:4

81 Samuel Kobler 0:3

20 Mark Patrik Pilisi 0:2

9 Bence Roland Pilisi 0:1

Details

