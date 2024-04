Last Minute Tor beschert ATSV Mattighofen Sieg gegen USV St. Pantaleon

Details Sonntag, 07. April 2024 14:04

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der 1. Klasse Süd-West zum Aufeinandertreffen zwischen ATSV Mattighofen dem USV St. Pantaleon. Nachdem Mattighofen im Hinspiel noch mit 3:1 verloren hatte, gewannen sie im zweiten Aufeinandertreffen, durch den entscheidenden Treffer in der 90. Spielminute, mit 2:1. Damit bleiben sie weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Liga, wohingegen Pantaleon nur noch vier Zähler vom letzten Tabellenplatz entfernt ist.

Blitzstart für die Gäste

Bereits in der ersten Minute zappelte der Ball im Netz. Durch einen schnellen Umschaltmoment und einen sehr gut getimten Ball in die Tiefe beförderte Sinisa Milicevic den Ball im 1 gegen 1 mit dem Torwart in den Kasten. Der frühe Treffer rüttelte die Mattighofner wach, nach einer knappen Viertelstunde kamen sie zwei, dreimal gefährlich vors Tor, aber noch ohne Erfolg. Bis zur Halbzeitpause blieb es dann ausgeglichen, am Spielstand änderte sich bis dahin jedoch noch nichts.

Mattighofen dreht das Spiel

St. Pantaleon versuchte in der 2. Halbzeit defensiv stabil zu stehen und Mattighofen möglichst weit weg vom Tor zu halten. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte stand der Defensivverbund von Pantaleon zu hoch und kassierte in Form von Filip Avramovic, welcher im 1 gegen 1 mit dem Keeper cool blieb, und mit dem ersten Ballkontakt vollendete, den Ausgleichstreffer. Zuvor hatten die Gäste noch zwei große Chancen das 2 zu 0 zu erzielen und einen riesigen Schritt auf die drei Punkte zu machen. Das Spiel formte sich nun zu einem munteren Schlagabtausch mit guten Torchancen für beide Teams. In der 90min war es dann doch noch so weit: Mattighofen erzielte mit etwas Glück in Form von Moritz Rieder noch den späten Siegtreffer. Der Ball berührte zuvor noch den Pfosten, ehe er dann aber doch noch den Weg ins Tor fand. Für St. Pantaleon besonders bitter, da es in den letzten 4 Partien bereits der dritte Gegentreffer in den letzten Spielminuten war.

Petar Dimitrov, Trainer St. Pantaleon:

„Bei uns ist es aktuell eine schwierige Situation; wir brauchen dringend Punkte und es wird von Runde zu Runde nur noch schwieriger. Aber wir geben nicht auf und versuchen alles Mögliche, um in der Liga zu bleiben.“

Die Besten St. Pantaleon: Mario Dadic (IV)

