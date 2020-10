Erfolgslauf beendet: Palting/Seeham bricht Ligaprimus Lochen im Derby das Genick [Video]

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 14:40

Noch nie gab es ein Derby zwischen der SPG Palting/Seeham und dem UFC Lasco Lochen unter derartigen Vorzeichen. Beide Mannschaften spielen bisher eine tolle Saison in der 1. Klasse Süd-West. So lachen die Gäste aus dem nur wenige Kilometer entfernten Lochen am See mit dem maximalen Ertrag aus sieben Spielen von der Tabellenspitze. Auch die junge Truppe von Headcoach Helmut Weiss spielt eine der besten Hinrunden in der Vereinsgeschichte, hat man noch kein einziges Spiel verloren. In einem Derby kann alles passieren, aber mit diesem Ergebnis haben wohl die Wenigsten gerechnet.

Früh in Unterzahl

In der Anfangsphase versuchten beiden Mannschaften den Ball erst sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Die Heimischen wurden schließlich immer frecher und starteten nach einer Viertelstunde durch eine Balleroberung in der Lochner Hälfte einen Angriff. Flügelspieler Barnabas Üres-Farkas war schon in Richtung Manuel Klinger unterwegs, als Thomas Geier als letzter Mann die Notbremse zog. Die Folge: Platzverweis für den Gästekapitän und nummerische Unterzahl für gut 75 Minuten. Aus dem darauffolgenden Freistoß konnte man auf Seiten der Hausherren aber kein Kapital schlagen. Die Spielgemeinschaft übernahm immer mehr das Ruder und drückte auf das 1:0, was in Minute 26 schließlich durch Marcel Berthold fallen sollte. Üres-Farkas hatte auf der linken Seite den Ball und sah den in die Box laufenden Berthold. Das Spielgerät fand seinen Weg an die zweite Stange, wo der junge Rechtsaußen mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem Tor setzte stärkerer Regen ein und erschwerte die Bedingungen. Die SPG behielt aber weiter die Überhand, denn Lochen fand während der restlichen Spielzeit nicht mehr wirklich in die Partie. Bis zur Hälfte wussten die Gäste den Rückstand aber bei einem Tor zu belassen, weshalb es mit 1:0 in die Pause ging.

Tor Palting/Seeham 27

Es gibt kein Halten mehr

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff war die nummerische Gleichheit wiederhergestellt, denn Schiedsrichter Ferdinand Mittendorfer sah in einem Foul von Haris Orascanin ebenfalls eine Torchancenverhinderung und schickte den erst 17-Jährigen Innenverteidiger unter die Dusche. Auch wenn nun auf beiden Seiten wieder gleich viele Akteure am Platz waren, dominierten die Hausherren den direkten Nachbarn weiter. Der routinierte Stürmer Mile Lukic sorgte in Minute 57 schließlich dafür, dass der Stein richtig ins Rollen kam: Berthold erlief einen unfassbar langen Ball und legte an die Strafraumkante zu Lukic. Dieser tanzte sich durch drei Abwehrspielern des UFC und schob die Kugel an Klinger vorbei ins Tor. Nur wenige Minuten darauf erwies sich Lukic auch als perfekter Assistgeber, als er im Strafraum die Übersicht behielt und auf Robert Weiss ablegte. Der defensive Mittelfeldspieler zog ab und machte seinen 17 Treffer im Trikot der Spielgemeinschaft. In Minute 76 waren es dann zwei schon Bekannte, die für den vierten Treffer sorgten. Robert Weiss schickte Berthold mit einem halbhohen Ball rechts runter, der Flügelflitzer spitzelte die Kugel am herauslaufenden Klinger vorbei und zirkelte das Spielgerät ins leere Tor. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jakob Griesser: Lukic brachte einen Eckball auf die zweite Stange, wo der Defensivmann völlig frei einnicken konnte. Somit beendet die SPG Palting/Seeham den sieben Spiele andauernden Erfolgslauf von Lochen mit einem eindrucksvollen 5:0 Derbysieg.

Helmut Weiss, Trainer SPG Palting/Seeham:

„Wir haben gesagt, wir müssen nicht gewinnen, aber natürlich wollen wir gewinnen – das hat der Mannschaft Druck genommen. Das Team war sehr gut vorbereitet und war von Beginn an sehr dominant. Wir haben unsere Chancen effizient nutzen können, von denen vier wirklich sehr schön herausgespielt waren. Man muss auch sagen, dass die jüngste Mannschaft gegen die routinierteste Mannschaft der Liga, die 21 Punkte aus sieben Spielen geholt hat, angetreten ist. In der Defensive waren wir kompakt, im Mittelfeld dynamisch und im Angriff effizient. Wir haben frech drauf los gespielt und haben verdient das Derby zu Null gewonnen.“

Die Besten:

SPG Palting/Seeham: Pauschallob