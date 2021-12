SV Ebensee glänzt durch hervorragende Nachwuchsarbeit und überwintert als Fünfter!

Details Sonntag, 19. Dezember 2021 20:19

Der SV Ebensee macht in den letzten Jahren eine ausgezeichnete Arbeit und entwickelt sich kontinuierlich in die richtige Richtung. Besonders beachtlich: man arbeitet fast ausschließlich mit Eigengewächsen - dies, durchaus mit Erfolg. Die abgelaufene Herbstsaison schloss man mit einem Spiel Rückstand auf dem 5. Tabellenrang ab und sammelte in 11 Spielen 17 Zähler. Ligaportal sprach mit Thomas Loidl-Kendler, dem sportlichen Leiter des Vereins über die Hinrunde, die Personalsituation und die anstehenden Aufgaben im Frühjahr.

Ligaportal: Bei euch ist über die letzten Jahre ein stetiger Aufwärtstrend erkennbar, was ist der Grund dafür?

Loidl-Kendler: „Kontinuierliche Nachwuchsarbeit und wir sind glaube ich in der 1. Klasse Süd einer der Vereine, bei dem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kontinuierlich im Erwachsenenbereich Fuß fassen. Wir hatten auch heuer das erste Mal seit langem die Möglichkeit, alleine als Verein eine U18 zu stellen. Ich und unser Trainer, DI Rudolf Hackl, gehen diesen Weg schon lange gemeinsam und der Aufwärtstrend war für uns schon vor 4-5 Jahren erkennbar, es hat aber nie über eine ganze Saison gereicht. Wenn man nur mit eigenen Spielern spielt, hat man eben einen Wettbewerbsnachteil.“

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Loidl-Kendler: „Eigentlich sind wir schon zufrieden, haben aber dennoch in 1-2 Partien unsere Leistung nicht abgerufen. Wir waren ja eine der wenigen Mannschaften, die gegen Stadl-Paura verloren haben, das muss einem Fünftplatzierten nicht passieren. Über die ganze Saison gesehen, war die Entwicklung aber sehr positiv. Wir haben eigentlich immer knapp verloren, demnach wäre nach vorne schon noch einiges möglich gewesen.“

Ligaportal: Wie schaut es mit der Personalsituation aus, wird sich im Winter was verändern?

Loidl-Kendler: „Bis jetzt weiß ich nichts. Ich und der Trainer sind mit der Mannschaft sehr viel im Kontakt, ich glaube, dass uns keiner verlassen wird. Wir hatten beim Lokalderby gegen den ASKÖ Ebensee 100% Ebenseer in der KM und in der 1b. Wir schauen darauf, mit einheimischen Spielern zu spielen und sind mittlerweile auch noch jünger geworden. Teilweise hatten wir bei Spielen ein Durchschnittsalter von 21 Jahren.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die restliche Saison gesetzt?

Loidl-Kendler: „Schauen wir mal wie es wird im Frühjahr, ob man spielen kann oder nicht. Der SV Ebensee feiert ab Jänner sein 100-jähriges Bestehen, da laufen natürlich die Vorbereitungen, wobei ich dazusagen muss, dass Corona da ein schweres Problem sein könnte. Wir haben viele Veranstaltungen geplant und viele Kooperationen mit anderen Vereinen im Ort. Da ist sehr viel im Gange, man kann aber leider nichts ankündigen, weil die Situation unklar ist.“

Ligaportal: Wer wird Meister bei euch in der Liga?

Loidl-Kendler: „Mein Tipp zu Saisonbeginn ist schon aus dem Rennen - der ATSV Rüstorf. Die haben jahrelang vorne mitgespielt. Ich glaube, Attnang wird das Rennen machen. Die fahren mit ihrem sportlichen Leiter Harald Kettlgruber einen kontinuierlichen Weg und haben jetzt auch konstant gut gepunktet. Wobei Eberstallzell es sich auch verdient hätte, die machen auch seit Jahren eine tolle Arbeit. Schade, dass wir nicht dabei sind (lacht).“

