Aufsteiger Roitham nach Unentschieden in Gosau seit drei Spielen ungeschlagen

Details Sonntag, 24. September 2023 11:17

Im Kampf um die Tabellenführung in der 1. Klasse Süd geht es aktuell sehr eng zu, lediglich zwei Punkte trennen den Ersten vom Achten. Die ASKÖ Raiffeisen Gosau ist als 5. mittendrin und möchte mit einem Sieg gegen den SV Promot Roitham im Spitzenfeld bleiben. Die Gäste haben zuletzt zwei Mal nicht verloren, stehen mit vier Punkten aber nur auf Platz elf vor dem Spieltag. Am Samstagnachmittag wurden in Gosau die Punkte geteilt.

Gosau geht früh in Führung

Die gut 100 Fans in Gosau sehen einen guten Start der Gäste. Roitham verzeichnet zu Beginn mehr Spielanteile, wobei es Chancen auf beiden Seiten gibt. Auf der einen Seite kann sich der Torhüter der Gäste auszeichnen, auf der anderen Seite müssten die Gäste bereits in Führung gehen. Nach einer Flanke steht Roitham-Akteur Gabor Lanczkor frei vorm Tor der Gosauer und muss nur noch einschieben. Sein Abschluss aus kurzer Distanz geht aber am Tor vorbei und so lassen die Gäste diese Großchance ungenutzt. Wenn du’s vorne nicht machst, bekommst du es bekanntermaßen hinten und so kam es, wie es kommen musste. Gosau kommt besser ins Spiel und nachdem ein hoher Ball nicht geklärt werden kann, zieht Manuel Kraft aus gut 18 Metern ab. Der Ball wird noch abgefälscht und landet schließlich im Tor. Mit dieser Pausenführung geht die recht ausgeglichene erste Hälfte auch zu Ende.

Youngster sorgt für den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel investiert Gosau mehr und versucht die Führung auszubauen. Generell geht es viel hin und her und auch Roitham kommt zu Möglichkeiten. Lange ist es aber nicht wirklich gefährlich, die beste Chance hat Daniel Halasz, der für Roitham an der Stange scheitert. In der Schlussphase sollte der eingewechselte Paul Lossingleithner seinen Moment haben, nachdem er tags zuvor noch zwei Tore für die U16 (!) von Roitham erzielt hat. Ein Ball wird von der Seite reingebracht, einmal verlängert und landet bei Lossingleithner. Der junge Spieler spielt den Ball mit dem gestreckten Bein aus gut elf Metern Distanz durchaus unorthodox, doch der Ball landet über dem Tormann im Netz. Ob das genau so gewollt war, wird nur er selbst wissen. Kurz vor Schluss hat Gosau noch die Chance auf den Lucky Punch, ein Freistoß segelt an Freund und Feind vorbei und landet nur knapp neben dem Pfosten. So endet die Partie 1:1.

Stimme zum Spiel:

Mario Rak, Trainer SV Roitham:

“Wenn wir in der ersten Halbzeit durch diese Großchance in Führung gehen, kann die Partie anders ausschauen. So geht das Unentschieden in Ordnung. Uns fehlen durch das Karriereende von Topstürmer Gösslbauer und der Verletzung von Wartha fast 50 Tore aus der Vorsaison, mit den beiden hätten wir sicher mehr Punkte auf dem Konto und würden auch in der Tabelle besser dastehen.“

