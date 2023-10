Kein Sieger im Derby zwischen SV St. Wolfgang und Bad Goisern

Details Samstag, 07. Oktober 2023 20:27

Sechs Mannschaften aber nur vier Punkte liegen zwischen der SV St. Wolfgang/Rußbach und dem SV Kieninger-Bau Bad Goisern vor dem 8. Spieltag in der 1. Klasse Süd. Die Gastgeber aus St. Wolfgang stehen vor Anpfiff auf dem 2. Platz in der Tabelle und haben letzte Woche 2:2 gegen die ASKÖ Ebensee gespielt, während Bad Goisern mit Rüstorf die Punkte teilte. Auch in dieser Runde gibt es ein Unentschieden in der Schwarzenbach Arena.

Gäste mit Schock vor der Pause

Eigentlich sind jede Statistik und jede Tabellenkonstellation komplett egal, denn ein Derby hat bekannterweise seine eigenen Gesetze. Von Beginn an sind beide Mannschaften gut in der Partie, die Hausherren sind vielleicht einen kleinen Ticken besser. Die Gäste konzentrieren sich über weite Strecke auf eine stabile Defensive, womit sie in der ersten Halbzeit auch Erfolg haben. St. Wolfgang erspielt sich aber trotzdem zwei, drei gute Gelegenheiten, Christoph Unterberger im Gästetor hat aber etwas dagegen und hält seine Mannschaft hervorragend im Spiel. Kurz vor der Pause gibt es den Schock für die Hausherren als Schiedsrichter Ilyas Polat auf den Punkt zeigt. Den Elfmeter lässt sich Damjan Pilipovic nicht nehmen und so verwandelt er mit seinem ersten Saisontor zur Pausenführung.

Vesely rettet Punkt für St. Wolfgang

Das 0:1 aus der 44. Minute war ein Schock für die Heimischen, aber St. Wolfgang Coach Marian Adam gibt seinen Spielern in der Halbzeitpause mit, genau so weiterzuspielen. Die Hausherren bleiben also konzentriert und versuchen ranzukommen, lange ist aber nichts Zählbares dabei. In der 64. Minute schwächen sich die Gäste selbst, denn Fabian Gschwandtner sieht für Kritik die gelb-rote Karte. Für die restliche halbe Stunde verteidigt die Sirocic-Elf beherzt und lässt trotz Unterzahl wenig zu, St. Wolfgang probiert es mit langen Bällen, aber auch so tun sie sich schwer, ihre Stürmer in Szene zu setzen. Wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit landet aber ein langer Ball bei beim Toptorjäger der Hausherren. Josip Curic verlängert mit dem Kopf und Jan Vesely trifft per Volley ins Glück. Bis zum Abpfiff spielt sich keine Mannschaft mehr den Lucky Punch heraus und so endet das Derby mit 1:1.

Stimme zum Spiel:

Marian Adam, Trainer SV St. Wolfgang:

“Unterm Strich war es spielerisch nicht die schönste Partie und beide Mannschaften müssen zufrieden sein mit dem Punkt. Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, wie eng und ausgeglichen die Liga ist. Letztes Jahr haben wir zwar zwei Mal gegen Steinerkirchen gewonnen, aber das ist Schnee von gestern. Der Gegner ist vor allem zu Hause gut drauf, es wird ein schweres Spiel und wir wollen Punkte holen.“

