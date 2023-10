SPG Pettenbach 1b/Grünau entscheidet Kellerduell für sich

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:08

0,1 - Nein, ich zähle hier nicht die Sekunden, sondern die Punkte, die die SPG Pettenbach 1b/Grünau und der ASKÖ Ebensee in den ersten 8 Runden gesammelt haben. Während die Heimelf nach den ersten 8 Spieltagen mit leeren Händen bzw. einem leeren Punktekonto als Tabellenschlusslicht seine Kreise zieht, konnten die Gäste aus Ebensse immerhin schon einen Zähler ergattern. Dass die Defensivabteilungen der beiden Teams sich in der aktuellen Saison der 1. Klasse Süd nicht sonderlich mit Ruhm bekleckerten zeigen die bereits erhaltenen Gegentore. Während die Gäste aus Ebensee 22 Tore kassierten, schlug es bei der Heimelf bereits 34 mal ein. Stellt sich vorab die Frage - Kann ein Team in Runde 9 endlich den ersten Saisonsieg feiern?

Umkämpfter Beginn - ASKÖ Ebensee mit Pausenführung

Der Start der Partie war, wie es sich vermuten lässt, recht umkämpft. Spielerische Finesse war wenig zu sehen. Es war zu sehen, dass sich beide Teams schwer taten und so verliefen die ersten 30 Minuten recht ereignislos. Bis auf wenige Halbchancen war das Offensivspiel der beiden Teams nicht vorhanden. In Minute 34 kamen dann die Gäste aus Ebensee zu ihrer ersten richtigen Torchance. Ein weiter Ball aus der eigenen Defensive heraus findet den Weg zu Militky, der plötzlich alleine vor Keeper Gösweiner auftaucht. Der Stürmer der Gäste lässt sich so eine Chance nicht entgehen und schiebt überlegt ins lange Eck ein - 1:0. Zu diesem Zeitpunkt verdient, da der ASKÖ Ebensee besser im Spiel war. Nach dem Tor war wieder Kampf angesagt und so war es nicht weiter verwunderlich, dass es mit diesem Spielstand in die Pause ging.

Doppelter Sevinc und ein Eigentor bringen den Heimsieg

Offenbar fand Trainer Tiefenthaler in der Kabine die richtigen Worte, denn seine Mannschaft kam "griffiger" aus der Pause und hatte in der Folge mehr vom Spiel. Dies führte auch dazu, dass die Gäste, die verdient in Führung lagen, den Faden verloren. In Minute 66 wurden dann die Mannen aus Pettenbach für ihre Mühen belohnt. Ein gut vorgetragener Angriff landete auf der rechten Angriffsseite der Heimischen. Die perfekt temporierte Flanke fand in der Mitte den Kopf von Sevinc, der den Ball zum Ausgleich einnickte. Nach dem Ausgleich lief die Heimelf munter weiter an und belohnte sich in Minute 73 abermals in Person von Sevinc mit der 2:1 Führung. Die Gäste aus Ebensee, die konditionell ihre Probleme hat, konnte ab diesem Zeitpunkt nicht weiter zulegen und fand auch keine Chancen mehr vor. Trauriger Schlusspunkt aus Sicht der Gäste war das Eigentor des jungen Neuhuber, der einen Freistoß unhaltbar ins lange Eck verlängerte.

Robert Engl, Trainer ASKÖ Ebensee:

"Wir tun uns momentan einfach schwer, nicht nur konditionell. Am Ende war es ein verdienter erster Saisonsieg von Pettenbach, zu dem wir natürlich gratulieren. Wir als ASKÖ müssen jetzt schauen uns neu auszurichten und finden hoffenlich einen geeigneten Trainer. Ab Winter wollen wir diese Position besetzen und neu durchstarten"

