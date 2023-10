SV Roitham gewinnt 7-Tore Spiel gegen starke Scharnsteiner

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 22:54

Letzte Woche hat es für den SV Wolf System Scharnstein eine deftige 0:5 Heimniederlage gegen die Juniors der Union Mondsee gegeben. Mit dem SV Promot Roitham ist der heutige Gegner auf dem Papier vielleicht eine leichter Aufgabe, der Aufsteiger zieht aber mit einem 5:2 Heimerfolg in der Tabelle der 1. Klasse Süd an Scharnstein vorbei.

Seebacher rettet auf der Linie & Eigentor sorgt für Führung

Die Anfangsphase gehört klar den Gästen aus Scharnstein. In der Anfangsphase stehen sie sehr kompakt und spielen sich auch gut nach vorne. Fast gibt es die kalte Dusche für Roitham, denn der Keeper ist schon geschlagen, aber ein Verteidiger der Heimischen passt auf. Thomas Seebacher, in der Jugend zeitweise als Tormann aktiv, rettet in höchster Not und klärt den Ball von der Linie. Nach einer Viertelstunde greift Roitham an und Fevzi Yildirim will eine Flanke per Kopf klären, doch sein Abwehrversuch landet im eigenen Tor. In der Folge gibt es Chancen hüben wie drüben, die Beste vergibt Daniel Wartha im eins-gegen-eins, da ist Tobias Pramberger zur Stelle.

Sechs Tore in Halbzeit zwei

Scharnstein kommt super aus der Pause und gibt in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff den Ton an, eine aussichtsreiche Möglichkeit durch Michael Moser wird aber liegen gelassen und so schlägt fast im Gegenzug Roitham zu. Halasz spielt auf Köck, der zieht von rechts aufs Tor und schießt aus spitzem Winkel, ein Abwehrspieler fälscht den Ball noch ab und es steht 2:0. Kurz danach wird Wartha mit einem langen Ball in Szene gesetzt, der Angreifer überhebt einen Verteidiger und erhöht die Führung. Die Tore fallen jetzt fast im Minutentakt – diesmal auf der anderen Seite. Nagy pariert zunächst noch, beim Abpraller ist Yildirim gedankenschneller und schiebt diesmal auf der richtigen Seite zum Anschlusstreffer ein. Wenig später gibt es Elfmeter für Roitham, doch Lanczkor jagt den Ball an die Latte – halb so schlimm, weil es kurz darauf erneut Strafstoß gibt. Diesmal tritt Halasz an und verwandelt zum 4:1. Scharnstein bleibt weiterhin gefährlich und nach einer guten Einzelaktion von Moser wehrt der Roitham Keeper den Ball zur Seite ab, seine Abwehrspieler lassen ihn etwas im Stich und Max Mahringer verkürzt erneut. In der Schlussphase zieht der Roithamer Köck von rechts aufs lange Eck, der Keeper kann den Ball nicht festhalten und Warha steht goldrichtig. Im ersten Spiel nach seinem Mittelfingerbruch fixiert er mit seinem Doppelpack den 5:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Mario Rak, Trainer SV Roitham:

„Scharnstein hat das heute richtig gut gemacht, aber der Sieg geht in Ordnung. Nächste Woche erwarten wir beim Derby in Rüstorf 400-500 Zuseher, da rechnen wir uns schon etwas aus. Wir wollen uns von hinten absetzen und einen einstelligen Tabellenplatz, die drei Punkte heute waren also sehr wichtig.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.