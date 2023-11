Nullnummer: ASKÖ Ebensee punktet überraschend gegen FC Union Steinerkirchen

Details Montag, 30. Oktober 2023 18:17

Am gestrigen Sonntag kam es zum Duell FC Union Steinerkirchen gegen die ASKÖ Ebensee. Erwartet wurde in Anbetracht der tabellarischen Situation eigentlich eine klare Angelegenheit, standen die Ebenseer mit nur einem Punkt auf dem Konto auf dem letzten Tabellenplatz, während Steinerkirchen im gesicherten Tabellenmittelfeld rangiert und 17 Punkte auf dem Konto hatte. Am Ende teilten die beiden in einem torlosen Intermezzo die Punkte.

Ebensee-Schlussmann Ortner verhindert Last-Minute-Niederlage

Die ohnehin schon vom Verletzungspech geplagten Ebenseer mussten am gestrigen Sonntag drei weitere Spieler vorgeben, schlugen sich gegen eine glücklose Steinerkirchner Truppe aber überraschend gut. Die Hausherren versuchten zwar, aus spielerischem Übergewicht Kapital zu schlagen, agierten im vorderen Drittel aber immer wieder zu unsauber oder haderten mit der Chancenverwertung. Indes gelang es dem Schlusslicht immer wieder über Nadelstiche gefährlich zu werden – Daniel Militky hatte dabei zwei aussichtsreiche Gelegenheiten (28./54.). In den Schlussminuten verhinderte dann Ebensee-Schlussmann Nikolaus Ortner die Niederlage, gleich zwei Mal reagierte dieser überragend und sicherte seinem Team so einen Punkt.

Zahlen und Fakten

Aus tabellarischer Sicht veränderte sich für die Union Steinerkirchen nichts. Mit 18 Punkten auf dem Konto nimmt man einen soliden siebten Rang ein. Auch das Torverhältnis spricht eine ähnliche Sprache: 14 Tore konnte man bisher erzielen, zwölf Mal musste der eigene Keeper hinter sich greifen.

Die ASKÖ Ebensee hat indes alle Hände voll zu tun. Man fing sich bereits ganz dreißig Gegentore – das sind fast drei Gegentreffer pro Spiel. Zudem verfügt man über die harmloseste Angriffsreihe der Liga. Bisher erzielte das Schlusslicht nur fünf Treffer.

1. Klasse Süd: FC Union Steinerkirchen – ASKÖ Ebensee, 0:0 (0:0)

