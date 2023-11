SPG Lambach/Edt gewinnt Sechs-Punkte-Spiel gegen Roitham!

Details Samstag, 04. November 2023 20:53

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt hat bisher nur gegen die zwei Mannschaften unter ihnen in der Tabelle gewonnen und letzte Woche 5:2 gab es eine Niederlage gegen die Mondsee Juniors. Der heutige Gegner SV Promot Roitham steht nur einen Platz über Lambach/Edt in der 1. Klasse Süd und braucht ebenfalls die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Lambach verkürzt mit einem 2:1 Sieg den Abstand auf Roitham.

Kampfbetonte erste Hälfte

Es geht um viel in dieser Partie und das merkt man beiden Mannschaften an. Mit einem Sieg könnte Roitham etwas davonziehen, sie erwischen auch den besseren Start, aber in Führung gehen die Hausherren. Nach gut sieben Minuten landet der Ball nach einem Pressschlag glücklicherweise bei Kevin Rathmayr, der den Ball am gegnerischen Keeper vorbeispitzelt. Die Führung hält aber nicht lange: Die Heimischen können einen Ball nicht ordentlich klären und trotz Überzahl kommt Roitham zu einer Flanke. In der Mitte steht Daniel Wartha recht frei und köpft zum Ausgleich ein. Insgesamt sehen die Fans ein Spiel, bei der man die Intensität des Abstiegskampfs merkt. Zwei strittige Situationen gab es im Strafraum, wo Roitham vergeblich auf den Elfmeterpfiff wartet und so geht es mit einem 1:1 in die Pause.

Eigentor entscheidet Kellerduell

Nach dem Seitenwechsel plätschert die Partie zunächst etwas vor sich hin. Die Gäste aus Roitham sind spielerisch besser, werden aber nicht zwingend. Vor allem mit ihren weiten Einwürfen sorgen sie immer wieder für kurze Gefahrenmomente, aus dem Spiel passiert aber auf beiden Seiten wenig. Nach gut einer Stunde setzt sich Niel Anzengruber auf der Außenbahn durch und bringt einen Stanglpass zur Mitte. Dort möchte Sebastian Kroiss klären, sein Abwehrversuch landet aber im eigenen Tor und die SPG Lambach/Edt geht erneut in Führung. In der Folge kommen die Gäste zu keiner hundertprozentigen Torchance mehr, die Gastgeber erspielen sich zumeist auch nur Halbchancen. Die beste Gelegenheit hat Anzengruber kurz vor Schluss, er scheitert aber Sandor Nagy im Roithamer-Tor. Somit rückt die SPG Lambach/Edt auf einen Punkt an Roitham heran.

Stimme zum Spiel:

Herbert Linimair, Trainer SPG Lambach/Edt:

„Unterm Strich waren wir heute etwas glücklicher, dass wir gewonnen haben, war aber nicht unverdient. Wenn du dieses Spiel verlierst, ist Roitham weg, so wahren wir den Anschluss ans Mittelfeld. Hoffentlich können wir das Selbstvertrauen aus dem Sieg mitnehmen und auch in Frankenmarkt drei Punkte holen. In der Rückrunde haben wir dann acht Heimspiele, das kann uns guttun.“

