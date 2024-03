Frankenmarkt startet zum Auftakt mit überzeugendem Sieg

Details Samstag, 16. März 2024 10:51

Nach einer guten Wintervorbereitung wollten die Männer des TSV Sparkasse Frankenmarkt den Schwung in das erste Meisterschaftsspiel der Frühjahrssaison mitnehmen. Auf eigener Anlage empfing man das Tabellenschlusslicht der 1.Klasse Süd, die ASKÖ Ebensee Gegen jenes Team erhoffte man sich volle Punkteanzahl, um im vorderen Drittel der Tabelle dranzubleiben – und das gelang auch. Schlussendlich konnte man einen ungefährdeten 2:0 Heimsieg einfahren.

Traumtor in den ersten 45 Minuten

Für den Inhaber der roten Laterne startete dieses Match gleich mit einer negativen Schlagzeile: Mittelfeldmann Josip Serdar verletzte sich in Minute 5 und musste ausgewechselt werden. Danach entwickelte sich das Spiel, wie man es erwarten konnte. Die Truppe von Trainer Andreas Staudinger war sehr dominant – man wusste sich regelmäßig von der Abwehr, über die Seiten, nach vorne zu kombinieren und gute Chancen herauszuspielen. In Minute 17 klingelte es das erste Mal im Gehäuse der Gäste. Lukas Brandner verwertete einen direkten Eckball und brachte somit seine Mannen vom Hausruck sehenswert in Führung. In der Folge hätte der Tabellenletzte den Spielstand beinahe egalisieren können, doch Frankenmarkts Keeper Schaufler fischte nach einem perfekt geschossenen Freistoß den Ball noch aus dem Kreuzeck. Kurz vor der Pause kam es dann für die ASKÖ Ebensee knüppeldick: Zumal gelang den Gastgebern durch einen Konter, den Stümer Stefan Oberndorfer elegant vollendete, das zwischenzeitliche 2:0. Dabei verletzte sich Gästetorwart Huemer bei dieser Aktion und musste mit der Trage abtransportiert werden.

Kaum Nennenswertes in Hälfte zwei

Die zweiten 45 Minuten sind schnell erzählt: Vereinzelt kamen die Gäste vom Traunsee zu Torchancen, welche der heimische Goalie aber sehr gut zu parieren wusste. Auch auf Seiten des TSV Frankenmarkt konnte man noch mit gut heraus kombinierten Aktionen die eine oder andere Duftmarke setzen - Tore sollten aber auf beiden Seiten nicht mehr erzielt werden. So blieb es schließlich beim hochverdienten Heimsieg, wodurch sich das Team vom Hausruck eine perfekte Ausgangslage für das nächste Match gegen den nur um einen Platz besser klassierten SV Bad Goisern verschaffen konnte.

Stimme zum Spiel:

Horst Nagel (Sportlicher Leiter TSV Frankenmarkt):

„Wir sind alle sehr erfreut über diesen positiven Start in die Frühjahrssaison. Es war ein gutes Spiel von uns. Dieses Match heute war auch eine positive Generalprobe für das nächste Spiel gegen SV Goisern.“

Die Besten: Sascha Schaufler (TW, TSV Frankenmarkt), Stefan Oberdorfer (ST, TSV Frankenmarkt)

Details

