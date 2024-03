Nullnummer: Rüstorf und Scharnstein teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 24. März 2024 10:33

Als erster Verfolger des Spitzenreiters aus Mondsee ist der ATSV Rüstorf in den 15. Spieltag der 1.Klasse Süd gegangen. Nachdem man zum Frühjahrsauftakt den direkten Kontrahenten Oberwang besiegen konnte, wollte man an diesem Nachmittag regelrecht nachlegen, als man den SV Scharnstein zu Gast hatte. Auch jene Mannschaft wollte den Aufwind vom gewonnenen Derby gegen Grünau/ Pettenbach 1b mitnehmen. Schlussendlich konnte sich keines der beiden Teams durchsetzen.

Chancenarmes Spiel in den ersten 45 Spielminuten

Vor einer tollen Kulisse waren es zu Beginn die Mannen vom Traunviertel, die das Geschehen in die Hand nahmen. Man versuchte mit schönen Kombinationen ins vordere Angriffsdrittel zu gelangen, um sich aussichtsreiche Torchancen herauszuspielen – doch zwingend vor das Gehäuse kam man selten. Seitens der Heimmannschaft tat man sich ungemein schwer in das Spiel zu finden und selbst Akzente zu setzen. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass an diesem Nachmittag Witterung und Untergrund einen gepflegten Spielaufbau nahezu unmöglich machten. Nachdem Rüstorf zur 30. Minute das System umstellte, hatte man die Kontrolle über das Spielgeschehen übernommen. Sinnbildlich dafür: Nedin Music konnte mit einem sehr gut geschossenen Weitschuss die erste Topchance auf Seiten der Hausruckviertler verbuchen. In der Folge passierte aber nichts Nennenswertes mehr – Pausenstand 0:0!

Rüstorf - Keeper sichert seinem Team Punkt

Der Systemumstellung beim Team von Coach Kronberger geschuldet, war das Spiel nun in der zweiten Hälfte ausgeglichener. Doch etwas Zählbares für die Statistik blieb auch nach der Pause auf der Strecke. Beide Mannschaften taten sich indes weiterhin schwer für Furore vor dem jeweiligen Tor zu sorgen. Wer jetzt glaubte, das Spiel wäre gegessen, der irrte – denn die Scharnstein - Schützlinge hatten noch so einiges im Köcher. Die Schlussviertelstunde war ganz im Zeichen des Neuntplatzierten. Zur 80. Minute konnte man vom Fünfereck einen strammen Schuss abgeben, den der Rüstorf – Torwart mit der Brust parieren konnte. Nur wenige Augenblicke später fand eine weitere Chance von Scharnstein ihren Meister abermals bei Schlussmann Spiessberger. In dieser Phase des Spiels schien Letztgenannter unbezwingbar zu sein. Der Lucky-Punch wäre für die Aitzetmüller- Truppe beinahe in die Tat umgesetzt worden, als Mahringer per Kopf zur Stelle war – doch der sichere Rückhalt des Kontrahenten hatte wieder einen Fuß dazwischen. Zeit für weitere Chancen blieb nicht mehr – beide Teams trennten sich Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger (Trainer ATSV Rüstorf):

„Das war heute ein schlechter Auftritt von uns. Den Sieg hätte sich Scharnstein sicherlich mehr verdient. Wir haben nie so richtig in die Partie gefunden. Wir können uns beim Torwart für seine großartige Leistung heute bedanken“!

Der Beste: Nicolas Spiessberger (TW, ATSV Rüstorf)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.