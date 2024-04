Mondsee Juniors deklassiert Roitham und festigt dadurch Platz an der Spitze

Details Samstag, 30. März 2024 11:05

Die Union Mondsee Juniors befindet sich in einem beneidenswerten Flow und sind seit nicht weniger als sechs Partien ungeschlagen. Diese Serie wollte man am heutigen Abend folglich fortsetzen, als man die Reise ins Traunviertel zum Zwölftklassierten der 1.Klasse Süd, den SV Promot Roitham antrat. Dies wurde auch erfolgreich in die Tat umgesetzt – fertigte man doch den Außenseiter klar mit 2:6 ab.

Gäste stellen früh Weichen auf Sieg

Den besseren Start in dieses Kräftemessen erwischten die Heimischen. Bereits in der vierten Spielminute hatten die rund 250 Zuschauer einen Grund zum Jubeln, als Roitham Spieler Seebacher infolge eines Freistoßes perfekt in Szene gesetzt wurde und zum frühen Führungstreffer einköpfte. Jener Spielstand sollte nur wenige Minuten Bestand haben, hatten die Mannen von Trainer Asanovic doch eine adäquate Antwort parat. Verantwortlich hierfür: Mittelfeldakteur Starlinger, der sich nach einem Pressball das Leder schnappte und eiskalt zum zwischenzeitlichen 1:1 einschob (15.). Nun übernahm der Leader das Kommando, versuchte regelmäßig am Gehäuse des Gastgebers mit nennenswerten Torchancen anzuklopfen – nach 20 Spielminuten konnte man sich für diesen Aufwand mit einem Treffer belohnen. Dem guten Pressing geschuldet, wusste man dem Torwart von Roitham das Spielgerät wegzunehmen und aus dieser Situation dahinfolgend auch Kapital zu schlagen – Angreifer Feusthuber nutzte das Missgeschick zum 1: 2. Nur fünf Minuten später zappelte das Runde zum insgesamt vierten Mal an diesem Abend im Eckigen, als Mondsees Mayr den Traunviertlern den nächsten Nackenschlag verpasste. Kurz darauf schwächten sich die Hausherren selbst: Das Schiedstrichtergespann schickte Verteidiger Seebacher frühzeitig unter die Dusche, nachdem jener bei einem Laufduell das Foul zog und mit der Ampelkarte verwiesen wurde. In der Folge sehnte sich der Gast nach einer endgültigen Entscheidung - bis zur Pause aber vergeblich.

Spitzenreiter macht mit weiteren drei Treffern alles klar

Der Underdog machte es nach dem Seitenwechsel gut. Dennoch musste man – es waren rund 55 Minuten gespielt – den nächsten Gegentreffer hinnehmen: Ein Stanglpass über die linke Seite fand ihren Weg abermals bei Feusthuber, der mühelos zum 1:4 traf. Zweifelsohne war die Heimmannschaft nun sehr bedient, jedoch fand man nur zwei Minuten später zurück ins Spiel, als Hüttner einen Strafstoß versenkte. Die aufkommende Hoffnung hielt sich bei den Zusehern wohl in Grenzen – war man doch mit einem Mann weniger am Platz stark dezimiert. Aufseiten des Gastes wollte man jene Aufbruchstimmung sofort in Keim ersticken. Man trat nochmals gehörig auf das Gaspedal, um in weiterer Folge mit zwei weiteren Toren durch Fasching und Feusthuber für den 2:6 Endstand zu sorgen.

Stimme zum Spiel:

Martin Kozole (Sportmanager SV Roitham):

„Wir haben eigentlich sehr gut angefangen. Doch wenn man bereits nach 30 Minuten einen Mann weniger ist, wird es sehr schwierig gegen diesen Gegner. Trotzdem haben wir uns nie aufgegeben. Mondsee hat über das gesamte Spiel wieder mal ihre spielerische Qualität aufgezeigt“!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.