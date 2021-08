Traumstart für Rüstorf gegen Stadl-Paura

Details Donnerstag, 12. August 2021 21:28

Die ATSV Stadl-Paura Juniors konnten dem ATSV Rüstorf zum Saisonauftakt in der 1. Klasse Süd nicht viel entgegensetzen und verloren das Spiel mit 1:6. Rüstorf-Torjäger Sebastian Spiesberger begeisterte mit einem Dreierpack die 100 Zuseher im Waldstadion. Auffällig waren aber vor allem zwei unsportliche Aktionen aufseiten des Siegers.

Ein Doppelpack brachte den ATSV Rüstorf in eine komfortable Position: Sebastian Spiesberger war gleich zweimal zur Stelle (12./28.). In der Verlängerung der ersten Halbzeit sah David Hamader für unsportliches Verhalten die erste gelbe Karte der angelaufenen Spielsaison (46.) Der Unparteiische beendete kurz danach die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.



Für ruhige Verhältnisse sorgte Spiesberger sofort nach der Pause, als er das 3:0 für den ATSV Rüstorf besorgte (47.). In der 56. Minute kassierte bei Stadl-Paura Mohammad Ellahi ebenfalls wegen unsportlichen Verhaltens den gelben Karton. Nedin Music überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Gastgeber (63.). Wenige Minuten später verkürzten die Stadl-Paura Juniors auf 1:4 (66.) durch Tolga Demir.



Für den nächsten Erfolgsmoment von Rüstorf sorgte Philipp Hamader (75.), ehe Music das 6:1 markierte (90.). Kurz zuvor, nämlich in der 77. Minute und wenig später, in der 85. Minute, blickten wieder zwei Spieler von Rüstorf einer gelben Karte entgegen, beim ersten Mal Philipp Hamader nach einem Foulspiel und beim zweiten Mail Yousef Alnabhan wegen unsportlichen Verhaltens. Schließlich feierte der ATSV Rüstorf gegen die Stadl-Paura Juniors am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – ATSV Stadl-Paura Juniors, 6:1 (2:0)

12 Sebastian Spiesberger 1:0

28 Sebastian Spiesberger 2:0

47 Sebastian Spiesberger 3:0

63 Nedin Music 4:0

66 Tolga Demir 4:1

75 Philipp Hamader 5:1

90 Nedin Music 6:1

