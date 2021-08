Gosau zu mau - Frankenmarkt gewinnt zum Saisonbeginn

Details Sonntag, 15. August 2021 12:32

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau hat zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Klasse Süd einen Heimsieg verpasst. Gegen den TSV Sparkasse Frankenmarkt gab es am Samstag eine 1:2-Niederlage in der Vitalhotel-Arena vor 100 Zusehern.

Für das 1:0 von Frankenmarkt zeichnete David Harringer verantwortlich (30.). Zur Pause reklamierte der Gast aus dem Norden eine knappe Führung für sich.





Aufholjagd gescheitert



Florian Breinstampf versenkte nach der Spielpause die Kugel zum 2:0 für den TSV Sparkasse Frankenmarkt (46.). Danach in der 61. Minute brachte Gabor Valla den Ball im Netz von Frankenmarkt unter und verkürzte auf 1:2. Doch die Aufholjagd für Gosau missglückte. Die 1:2-Heimniederlage von Gosau war sodann Realität, als der Unparteiische Markus Medl die Partie letztendlich abpfiff.

1. Klasse Süd: ASKÖ Raiffeisen Gosau – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 1:2 (0:1)

30 David Harringer 0:1

46 Florian Helmut Breinstampf 0:2

61 Gabor Valla 1:2

