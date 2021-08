Dominik Bammer mit Köpfchen - Scharnstein schlägt Altmünster in packendem Finish

Details Montag, 16. August 2021 11:15

Sieben Tore und die spielentscheidende Aktion in den letzten Minuten per Kopf: Eine intensive Partie lieferten der FC Altmünster und der SV Wolf System Scharnstein zum Saisonauftakt, das 3:4 endete. 150 Zuseher im Traunsteinstadion in Altmünster verfolgten das Torfestival.

Bereits die erste Minute gab vor, wie es weitering in diesem Match: Für das erste Tor sorgte Gregor Janovic von FC Altmünster, der kurz nach Anpfiff schon ins Schwarze traf. In Minute 30 erzielte Tobias Götzendorfer für SV Scharnstein den Ausgleich. Die Scharnsteiner mussten übrigens auf einige Stammspieler verzichten, da sie mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatten. Der Zwischenstand blieb beim 1:1, als Schiedsrichter Rene Kettlgruber die Akteure in die Pause schickte.



Torreigen am Traunsee



Nach der Pause ging der FC Altmünster in der 53. Minute durch den zweiten Treffer von Janovic in Führung. Scharnstein zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Fabian Drack (55.) und der zuvor eingewechselte Dominik Bammer per Kopf (70.) mit ihren Treffern das Spiel, es stand 2:3. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Thomas Altmaninger bereits wenig später für Altmünster mit einem Elfmeter besorgte (75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als erneut Dominik Bammer einen Kopfballtreffer für den SV Wolf System Scharnstein im Ärmel hatte (89.). Köpfchen muss man haben! Am Ende schlug der SV Scharnstein den FC Altmünster auswärts in einem torreichen Spiel.

1. Klasse Süd: FC Altmünster – SV Wolf System Scharnstein, 3:4 (1:1)

1 Gregor Janovic 1:0

30 Tobias Goetzendorfer 1:1

53 Gregor Janovic 2:1

55 Fabian Drack 2:2

70 Dominik Bammer 2:3

75 Thomas Altmaninger 3:3

89 Dominik Bammer 3:4

