ATSV Zipf siegt bei SV Ebensee 1922

Details Montag, 16. August 2021 12:07

Der ATSV Zipf errang am ersten Spieltag einen 1:0-Sieg gegen den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922. 250 Zuseher in der Ebenseer Sportanlage sahen viele Chancen und Paraden, aber letztlich nur ein Tor.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. In der 19. Spielminute scheiterte ATSV Zipf mit einem Freistoß nur knapp am Tor der Gegner. Und nur eine Minute später gab es auf der anderen Seite einen Freistoß vom Ebenseer Gökhan Sengül, welchen der Zipfer Torhüter Alexander Münch allerdings gut parierte (20.). Kurz danach stellte Daniel Berger die Weichen für den ATSV Zipf auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Vor der Pause gab es noch eine große Chance für Ebensee: Lukas Holzinger spielte einen weiten Ball auf Shkelqim Shabanaj, welcher einen Schuss aufs Tor setzte, der Zipfer Goalie Münch lenkte diesen Schuss allerdings über sein Tor und hielt den Kasten sauber.



Parade von Kerschbaum



Nach der Pause gab es noch eine tolle Parade vom Ebenseer Schlussmann Lukas Kerschbaum, der einen strammen Schuss vom Zipfer Stürmer Peter Stüger erfolgreich abwehrte. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden. ATSV Zipf fuhr also mit einem niedrigen Auswärtssieg nachhause.

1. Klasse Süd: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – ATSV Zipf, 0:1 (0:1)

24 Daniel Berger 0:1

