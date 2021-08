Remis trotz Schützenfest: FC Attnang entführt Punkt aus Ebensee

Details Samstag, 21. August 2021 09:29

In Runde zwei der 1.Klasse Süd war der FC Spitz Attnang bei der SV DAXNER Immobilien Ebensee zu Gast. Knapp 200 Fußballfans hatten sich am Freitagabend in der ESV-Sportanlage versammelt, und wurden nicht enttäuscht. Sechs Tore, ein Elfmeter sowie etliche gelbe Karten waren Teil einer packenden Begegnung zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Der überragende Mann an diesem Tag hieß Alexander Oberperfler, dem ein Hattrick zu Gunsten der Gäste gelang.

Turbulente erste Halbzeit: Privatduell zwischen Oberperfler und Shabanaj

Bereits nach fünf Minuten konnte sich Attnang-Goalgetter Alexander Oberperfler erstmals in die Torschützenliste eintragen. Die Führung hielt jedoch nicht lange: in der 21. Spielminute war es Shkelqim Shabanaj, der den Ausgleich zu Gunsten der Gastgeber erzielte. Unmittelbar darauf, in der 23. Spielminute, brachte Lukas Schneider Ebensee erstmals in Front. Ebensee war die klar bessere Mannschaft in Hälfte eins, so war es abermals Offensivakteur Shkelqim Shabanaj, der sich in Minute 35 nicht zweimal bitten ließ und das Leder in die Maschen beförderte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekam der FC Attnang nochmal die Chance auf 3:2 zu verkürzen, da Schiedsrichter Christof Kaiblinger auf den Elfmeterpunkt zeigte. Alexander Oberperfler ließ sich diese Chance nicht entgehen und hämmerte den Ball staubtrocken ins linke untere Eck.

Offensivspektakel wird zu Defensivschlacht

Neu eingestellt und fast unverändert kamen die Mannschaften aus der Kabine. Nach einer torreichen ersten Halbzeit beruhigte sich das Spiel in Hälfte zwei. Lediglich Alexander Oberperfler war an diesem Tag nicht zu stoppen: in Minute 50 schnürt er seinen Dreierpack. Fortan kamen auch die Defensivabteilungen beider Mannschaften besser ins Spiel. Am Ende trennen sich die SV DAXNER Immobilien Ebensee und der FC Attnang in einem sehenswerten Freitagsmatch mit einem 3:3 Unentschieden.

Die Besten:

SV Ebensee: Shkelqim Shabanaj (OM)

FC Attnang: Alexander Oberperfler (ST)

