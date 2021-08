Eberstalzell setzt sich gegen SPG Lambach/Edt durch

Details Montag, 23. August 2021 07:19

Die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:4-Niederlage verdaut werden. 120 Zuseher hatten sich am Sonntag Nachmittag bei angenehmen Temperaturen in Lambach versammelt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Gäste aus Eberstallzell in der Schlussphase durch und markierten nach einem spielfreien Wochenende in Runde 1 den ersten Saisonsieg.

Manuel Karlsberger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Union Eberstalzell über die Linie (32.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) besorgte Dominik Raab den Ausgleich für die SPG Lambach/Edt. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff stellte die Union Eberstallzell in der 53. Spielminute die Weichen auf Sieg, Thomas Pölz war zur Stelle und stellte die Gästeführung wieder her. Auch diese Führung hielt nicht lange. Für das 2:2 von Lambach/Edt zeichnete Patrick Stachorski verantwortlich (60.). Patrick Polic versenkte den Ball per Kopf in der 65. Minute im Netz der Heimmannschaft und brachte die Gäste wieder in Front. In der 74. Spielminute machte Eberstallzell in Person von Benedikt Brandstötter den Deckel drauf. In den 90 Minuten war der Gast im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt und fuhr somit einen 4:2-Sieg ein.

In der Endabrechnung der Vorsaison ergaben sich 13 Punkte und damit der achte Platz für die SPG Lambach/Edt.

Eberstalzell will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – Union Eberstalzell, 2:4 (1:1)

32 Manuel Karlsberger 0:1

44 Dominik Raab 1:1

53 Thomas Pölz 1:2

60 Patrick Stachorski 2:2

65 Patrick Polic 2:3

74 Benedikt Brandstötter 2:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!