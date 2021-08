ASKÖ Raika Gosau feiert nach Comeback ersten Dreier

Details Montag, 30. August 2021 07:00

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau entschied das Match gegen die ASKÖ Ebensee mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Nach langem Abtasten brachte Mihail Jacimovic die Hausherren in Führung (58.), bevor die ASKÖ Raika Gosau einen Gang hochschaltete und das Spiel innerhalb von elf Minuten drehte.

Bärnthaler und Islitzer drehen Partie

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen, die Mannschaften fanden noch nicht so richtig ins Spiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mihail Jacimovic sein Team nach Wiederanpfiff in der 58. Minute. In Minute 66 erzielte die ASKÖ Raika Gosau den Ausgleich durch Roland Bärnthaler. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Lukas Islitzer, der in der 77. Minute zur Stelle war. Schließlich strich Gosau die Optimalausbeute gegen die ASKÖ Ebensee ein.

Mit diesem Sieg zog die ASKÖ Raiffeisen Gosau an der ASKÖ Ebensee vorbei auf Platz sechs. Der Gastgeber fiel auf die achte Tabellenposition.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee – ASKÖ Raiffeisen Gosau, 1:2 (0:0)

58 Mihail Jacimovic 1:0

66 Roland Bärnthaler 1:1

77 Lukas Islitzer 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!