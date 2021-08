Souveräner Erfolg für den ATSV Zipf

Details Montag, 30. August 2021 07:00

Der FC Altmünster hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 2:5 gegen den ATSV Zipf. Die Gäste konnten hingegen bereits anschreiben und standen nach zwei Runden bei drei Punkten.

ATSV Zipf läutet Torfestival ein

Wolfgang Schmidt brachte den FCA in der siebten Minute ins Hintertreffen und markierte den ersten Tagestreffer. Bereits in der 13. Minute erhöhte Daniel Berger den Vorsprung des ATSV Zipf. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabinen. Wenig später behauptete sich der FC Altmünster gegen die Hintermannschaft des ATSV Zipf. Martin Märzendorfer lieferte in Minute 58 den Anschlusstreffer. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beeindrucken und erzielten in der 65. Spielminute das 3:1 in Person von Stefan Eder. Durch ein Eigentor des FCA verbesserte der ATSV Zipf den Spielstand auf 4:1 für sich (70.). Der FC Altmünster schoss in der 82. Minute das Tor zum 2:4. Eren Tokat gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ATSV Zipf (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATSV Zipf den FCA 5:2.

Den Blick aufs Klassement wird man beim FC Altmünster – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der FCA abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang.

Der ATSV Zipf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts.

1. Klasse Süd: FC Altmünster – ATSV Zipf, 2:5 (0:2)

7 Wolfgang Schmidt 0:1

13 Daniel Berger 0:2

58 Martin Maerzendorfer 1:2

65 Stefan Eder 1:3

70 Eigentor durch Matteo Lobmayr 1:4

82 Martin Märzendorfer 2:4

83 Eren Tokat 2:5

