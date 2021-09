SV Scharnstein trumpft beim ATSV Zipf auf

Details Montag, 20. September 2021 07:18

Am Sonntag trafen der ATSV Zipf und der SV Wolf System Scharnstein aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Nach einem 0:1-Pausenrückstand schalteten die Gäste in Durchgang zwei einen Gang hoch und drehten vor auswärtiger Kulisse die Partie.

Scharnstein dominiert zweite Hälfte

Eren Tokat erzielte vor 120 Zuschauern nach einem schnell ausgeführten Konter das 1:0 für die Hausherren (41.). Zur Pause reklamierte der ATSV Zipf eine knappe Führung für sich. Tobias Götzendorfer zirkelte in der 56. Spielminute den Ball an der Mauer hinweg ins Tor und besorgte das 1:1. Die Führung folgte in der Minute 74: Fabian Drack kommt im Strafraum an den Ball und drückt das Leder über die Linie - 2:1 aus Sicht der Gäste. Tief in der Nachspielzeit legten die Gäste noch einen drauf: Lukas Lasch bediente seinen Mitspieler Lukas Peneder, der das Spielgerät in die Maschen lenkt und den 1:3 Endstand herbeiführte. Zum Schluss feierte der SV Scharnstein einen dreifachen Punktgewinn gegen den ATSV Zipf.

Der ATSV Zipf rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage des ATSV Zipf bleibt angespannt. Gegen Scharnstein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim SV Wolf System Scharnstein präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Nach sechs absolvierten Spielen stockte der SV Scharnstein sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Wolf System Scharnstein.

1. Klasse Süd: ATSV Zipf – SV Wolf System Scharnstein, 1:3 (1:0)

41 Eren Tokat 1:0

56 Tobias Götzendorfer 1:1

74 Fabian Drack 1:2

94 Lukas Peneder 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!