Doppelschlag in der Nachspielzeit! SV Bad Goisern knöpft Frankenmarkt Punkt ab

Details Sonntag, 01. Mai 2022 13:05

In der 20. Runde der 1. Klasse Süd empfing der SV Kieninger-Bau Bad Goisern den TSV Sparkasse Frankenmarkt. Während die Heimelf von Coach Manuel Stadler sich in der Rückrunde schwer tut und bislang nur einen "Dreier" einfahren konnte, feierten die Frankenmarkter im Frühjahr bereits vier Siege. Nach einer 3:1-Führung sahen die Gäste auch am Samstagnachmittag wie die Sieger aus, die Bad Goiserer verzeichneten jedoch in der Nachspielzeit einen Doppelschlag und teilten eine Woche nach einem 3:3-Remis in Ebensee mit dem Gegner mit dem gleichen Ergebnis die Punkte.

Hausherren mit früher Führung

Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel fand die Stadler-Elf auch auf eigener Anlage gut ins Spiel und ging bereits in der Anfangsphase in Führung. Keine Viertelstunde war gespielt, als Andreas Fritz die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern jubeln ließ und auf 1:0 stellte. Die Gästeelf von Trainer Andreas Staudinger steckte das Gegentor weg, erhöhte fortan die Schlagzahl und legte den Vorwärtsgang ein. Der TSV leistete sich jedoch den Luxus, einige Chancen zu vergeben, weshalb die Frankenmarkter auf den Ausgleich bis zur Overtime der ersten Halbzeit warten mussten. Bad Goisern-Schlussmann Christoph Unterberger holte einen Angreifer von den Beinen - Frankenmarkt-Kapitän Thomas Lassl ließ sich diese Chance nicht entgehen uind verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand.

Staudinger-Elf dreht Spiel - Bad Goiserer Doppelschlag nach 95 Minuten

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Medl wurden die Frankenmarkter ihrer Favoritenrolle gerecht und bestimmten in Durchgang zwei über weite Strecken das Geschehen. Die Staudinger-Elf führte eine feine Klinge, wusste mit sehenswerten Spielzügen zu gefallen und drehte in Minute 73 durch Stefan Oberndorfer das Spiel. Keine zehn Minuten später die vermeintliche Entscheidung, als Michael Oberndorfer auf 1:3 stellte. Der TSV hatte die drei Punkte eigentlich schon in der Tasche, die Heimischen steckten aber nicht auf und zogen in der Nachspielzeit den Kopf aus der Schlinge. In Minute 95 zog Oliver Pinter aus rund 25 Metern ab und versenkte die Kugel im linken Eck. 120 Sekunden später war es wieder Andreas Fritz, der eine feine Einzelleistung erfolgreich abschloss und den 3:3-Endstand besiegelte.

Franz Liebhart, Obmann SV Bad Goisern:

"Eigentlich hatten wir das Spiel schon verloren, doch unsere Mannschaft hat tolle Moral bewiesen und sich einen Punkt erkämpft. Auch wenn wir derzeit am siebenten Platz stehen, müssen wir auf der Hut sein, zumal die Teams in der Tabelle eng beisammenliegen und es demnach rasch nach unten gehen kann".