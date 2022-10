Scharnstein ärgert Tabellenführer: Bad Goisern kassiert zweite Pleite in Folge

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:05

Auch wenn die Tabellensituation in der 1. Klasse Süd richtig knapp ist, steht ein Team besonders im Fokus in dieser Saison: Der SV Bad Goisern. Letztes Jahr noch im Niemandsland der Tabellen klassiert, steht das Team von Manuel Stadler in der laufenden Spielzeit auf Platz eins. Zuletzt schwächelte man aber ein bisschen, verlor vor heimischer Kulisse gegen Rüstorf und am vergangenen Wochenende zog man ebenso gegen den SV Scharnstein den Kürzeren.

Gastgeber dominieren Durchgang eins

Auch wenn die Gäste auf dem Papier als klarer Favorit galten, waren es fast in der gesamten ersten Hälfte die Scharnsteiner, die deutlich aktiver auftraten und mit gutem Kombinationsspiel glänzten. Dabei sprang auch die ein oder andere Halbchance heraus, diese ließ man jedoch allesamt ungenützt verstreichen. Mit der Zeit wurde die Kuvi-Elf auch zwingender und belohnte sich mit dem verdienten Führungstreffer. Dieser fiel doch etwas glücklich aus, weil ein Freistoß von Max Mahringer aus etwa 30 Metern an Freund, Feind und Goisern-Keeper Christoph Unterberger vorbeiging (34.). In Minute 42 kassierte man fast aus dem Nichts den Ausgleich, Benedikt Kronberger glänzte dabei als Retter in letzter Not und kratzte die Kugel nach einem Gäste-Eckball von der Linie. Zur Pause hatte sich der SV Scharnstein somit eine hauchdünne, aber verdiente Führung erspielt.

Gäste werfen alles nach vorne

In der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber wesentlich defensiver, fokussierten sich vorwiegend auf die Defensive und schalteten ein, zwei Gänge zurück. Mit fortschreitender Spieldauer wurde die Stadler-Elf zwar immer spielbestimmender, hatte die zündenden Ideen im vorderen Drittel und die nötige Durchschlagskraft jedoch nicht parat. Besonders bitter war in dieser Phase die Verletzung von Scharnsteins Florian Leitinger, der sich in Minute 54 womöglich eine Verletzung am Meniskus oder Seitenband zugezogen hat. Insgesamt war die zweite Hälfte aber sehr chancenarm, was am Ende einer zeitweise spielerisch-unterlegenen Union Scharnstein am Ende zu Gute kam - man glänzte mit einer soliden Leistung im Defensivverbund und fuhr einen hauchdünnen Erfolg ein.

Scharnstein tritt am kommenden Samstag bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt an, der SV Bad Goisern empfängt am selben Tag den SV St. Wolfgang/Rußbach.

Stimme zum Spiel

Claudius Bert Kuvi (Trainer SV Scharnstein):

„Das war eigentlich eine der besten Leistungen, die wir je geleistet haben. In der ersten Halbzeit haben wir super kombiniert, guten Fußball gespielt und sind taktisch diszipliniert aufgetreten. Auch kämpferisch sind wir toll aufgetreten, haben alles verteidigt, was zu verteidigen war."

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – SV Kieninger-Bau Bad Goisern, 1:0 (1:0)

34 Max Mahringer 1:0