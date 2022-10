Remis dank „Last-Minute-Pilipovic“: Bad Goisern erkämpft sich mit Ach und Krach Punkt!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 23:18

Der SV Kieninger-Bau Bad Goisern ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV St. Wolfgang/Rußbach hinausgekommen. Der SV St. Wolfgang zog sich gegen den SV Bad Goisern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Später Elfmeter rettet Hausherren

Direkt zu Beginn der Partie ging es zur Sache: In der 4. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Josip Curic an die Latte setzte. Vor 150 Zuschauern traf wenig später Berk Yavuzarslan zum 1:0 (18.) und brachte St. Wolfgang doch in Führung. Geschockt zeigte sich Bad Goisern nicht. Nur wenig später war Kevin Steiner mit dem Ausgleich zur Stelle (23.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Gerald Greiner für den Gast zur Führung (44.). Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich. Damjan Pilipovic machte dem SV St. Wolfgang/Rußbach kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er per Elfmeter den späten Ausgleich sicherstellte. Schließlich gingen der SV Kieninger-Bau Bad Goisern und der SV St. Wolfgang mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Für den SV Bad Goisern gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nach neun gespielten Runden gehen bereits 16 Punkte auf das Konto der Heimmannschaft und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Bad Goisern momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Kieninger-Bau Bad Goisern nur vier Zähler.

St. Wolfgang findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV St. Wolfgang/Rußbach derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SV St. Wolfgang auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Samstag reist der SV Bad Goisern zur ASKÖ Ebensee, zeitgleich empfängt St. Wolfgang den SV Wolf System Scharnstein.

1. Klasse Süd: SV Kieninger-Bau Bad Goisern – SV St. Wolfgang/Rußbach, 2:2 (1:2)

95 Damjan Pilipovic 2:2

44 Gerald Greiner 1:2

23 Kevin Steiner 1:1

18 Berk Yavuzarslan 0:1