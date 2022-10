Rüstorf auf Aufstiegskurs: Sieglos-Serie der Mondsee Juniors gerissen!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 23:43

Am Freitag verbuchte Rüstorf einen 3:1-Erfolg gegen die Mondsee Juniors. Auch wenn die Union Mondsee Juniors in der jüngsten Vergangenheit mit starken Leistungen glänzten, war man im Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer scheinbar auf dem Papier der Aussenseiter. Dies bestätigte sich letztendlich.

Rüstorf erzielt binnen sechs Minuten drei Tore

Die erste Hälfte gestaltete sich sehr ausgeglichen, die Teams fanden nur wenige Torchancen vor und konnten diese auch nicht nutzen. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste letztendlich auf und schockten die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten binnen sechs Minuten gleich drei Mal. David Hamader versenkte erst den Ball in der 50. Minute im Netz der Mondsee Juniors. Sebastian Spiesberger beförderte das Leder daraufhin zum 2:0 von Rüstorf in die Maschen (53.). Mit dem 3:0 durch Ajdin Cirkin schien die Partie bereits in der 56. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 der Union Mondsee Juniors zeichnete Nico Feusthuber verantwortlich (63.). Dies tat jedoch nichts mehr zur Sache – die 1:3-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Zahlen und Fakten

Die Mondsee Juniors belegen mit 16 Punkten den fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen haben die Union Mondsee Juniors derzeit auf dem Konto.

Der ATSV Rüstorf hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Rüstorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der ATSV Rüstorf sechs Siege, drei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Rüstorf ungeschlagen ist.

Die Mondsee Juniors werden am kommenden Mittwoch von der ASKÖ Raiffeisen Gosau empfangen. Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) bekommt der ATSV Rüstorf Besuch vom FC Altmünster.

1. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – ATSV Rüstorf, 1:3 (0:0)

63 Nico Feusthuber 1:3

56 Ajdin Cirkin 0:3

53 Sebastian Spiesberger 0:2

50 David Hamader 0:1