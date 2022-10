Neun-Tore-Spektakel und Aitzetmüller-Gala: ATSV Zipf kommt nicht aus dem Keller

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 23:44

Erfolglos ging der Auswärtstermin des ATSV Zipf beim SV Scharnstein über die Bühne. Der ATSV Zipf verlor das Match mit 3:6. Scharnstein setzte sich standesgemäß gegen den ATSV Zipf durch.

Aitzetmüller gelingt lupenreiner Hattrick

Ein lupenreiner Hattrick gelang Scharnsteins Lukas Aitzetmüller in Durchgang eins, sodass sich die Hausherren über eine schnelle, komfortable Führung freuen durften. Erst war der Goalgetter nach einem Gestochere im Strafraum erfolgreich (21.), drei Minuten später nach Vorarbeit von Fabian Drack aus der Distanz und wiederum wenige Augenblicke später drückte Aitzetmüller das Spielgerät nach Stanglpass mühelos über die Linie. Der ATSV Zipf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Scharnstein. Eine starke Leistung zeigte Andreas Berger, der sich mit einem Doppelpack für den ATSV Zipf beim Trainer empfahl (47./48.). In der 57. Minute erhöhte Fevzi Yildirim nach einem Eckball auf 4:2 für Scharnstein. Vier Minuten später sah Zipfs Bernhard Kibler die Ampelkarte, worauf die Gäste zu zehnt zu Ende spielen mussten. Für das 5:2 sorgte abermals Aitzetmüller, der zuvor von Christian Bammer in Szene gesetzt wurde in Minute 75. In der 82. Minute brachte Eren Tokat per Elfmeter das Netz für den ATSV Zipf zum Zappeln. Fabian Drack besorgte ebenso vom Punkt in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SV Scharnstein (87.). Schlussendlich verbuchte Scharnstein gegen den ATSV Zipf einen überzeugenden Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

Der SV Wolf System Scharnstein machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder. Nur zweimal gab sich der SV Scharnstein bisher geschlagen. Scharnstein befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der ATSV Zipf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit lediglich sechs Zählern aus elf Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des ATSV Zipf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 37 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Süd. In dieser Saison sammelte der ATSV Zipf bisher zwei Siege und kassierte neun Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der ATSV Zipf die fünfte Pleite am Stück.

Die Defensivleistung des ATSV Zipf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Wolf System Scharnstein offenbarte der ATSV Zipf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Als Nächstes steht für den SV Scharnstein eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen die ASKÖ Ebensee. Der ATSV Zipf empfängt parallel den SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – ATSV Zipf, 6:3 (3:0)

87 Fabian Drack 6:3

82 Eren Tokat 5:3

75 Lukas Aitzetmueller 5:2

57 Fevzi Yildirim 4:2

48 Andreas Berger 3:2

47 Andreas Berger 3:1

29 Lukas Aitzetmueller 3:0

24 Lukas Aitzetmueller 2:0

21 Lukas Aitzetmueller 1:0