Unterhaltsamer Schlagabtausch: ATSV Zipf verlangt Rüstorf alles ab

Details Montag, 27. März 2023 21:50

Im Spiel von Rüstorf gegen den ATSV Zipf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des ATSV Rüstorf. Der ATSV Zipf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Bereits das Hinspiel hatte Rüstorf für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Hofmann-Doppelpack und zwei Ausschlüsse

Der Tabellenprimus geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Bernhard Kibler nach einem Eckball das schnelle 1:0 für den ATSV Zipf erzielte. Der ATSV Zipf musste kurz darauf, wiederum nach einem Corner, den Treffer von Maximilian Kroiss zum 1:1 hinnehmen (16.). Bernhard Hofmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den ATSV Rüstorf ein (31.). Kristijan Augustinovic nutzte nach einem gekonnten Solo die Chance für den ATSV Zipf und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 3:2 sicherte Rüstorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hofmann in diesem Spiel (52.). Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des ATSV Zipf setzte Tobias Hauser, der in der 74. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Zudem sah Rüstorfs David Hamader in der 96. Spielminute noch die rote Karte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten des ATSV Rüstorf.

Zahlen und Fakten

Wer soll die Gastgeber noch stoppen? Rüstorf verbuchte gegen den ATSV Zipf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Die Angriffsreihe des ATSV Rüstorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 43 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von Rüstorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ATSV Rüstorf nun schon elf Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Rüstorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der ATSV Zipf. Man kassierte bereits 45 Tore gegen sich. Die Gäste bekommen das Defensivmanko nicht in den Griff und stecken weiter im Keller fest. Die Lage des ATSV Zipf bleibt angespannt. Gegen den ATSV Rüstorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Rüstorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ATSV Zipf die Union Nexus Eberstalzell.

1. Klasse Süd: ATSV Rüstorf – ATSV Zipf, 3:2 (2:2)

52 Bernhard Hofmann 3:2

38 Kristijan Augustinovic 2:2

31 Bernhard Hofmann 2:1

16 Maximilian Kroiss 1:1

7 Bernhard Kibler 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei