TSV Frankenmarkt lässt in Scharnstein nichts anbrennen

Details Montag, 03. April 2023 22:50

Mit dem SV Scharnstein und Frankenmarkt trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für Scharnstein schien der TSV Sparkasse Frankenmarkt aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TSV Sparkasse Frankenmarkt heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Frankenmarkt einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Harringer bringt Gäste früh in Führung

David Harringer brachte den SV Wolf System Scharnstein in der 14. Minute ins Hintertreffen. In der 28. Minute erhöhte Thomas Lassl aus abseitsverdächtiger Position auf 2:0 für den TSV Sparkasse Frankenmarkt. Eigentor in der 41. Minute: Pechvogel Florian Helmut Breinstampf beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SV Scharnstein den 1:2-Anschluss. Ein Tor auf Seiten von Frankenmarkt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 3:1 für den Gast stellte abermals Lassl sicher, diesmal vom Elfmeterpunkt nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum (75.). Für das 4:1 zugunsten des TSV Sparkasse Frankenmarkt sorgte dann kurz vor Schluss Lukas Brandner, der Frankenmarkt und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Zum Schluss feierte der TSV Sparkasse Frankenmarkt einen dreifachen Punktgewinn gegen Scharnstein.

Zahlen und Fakten

Trotz der Schlappe behält der SV Wolf System Scharnstein den fünften Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Der SV Scharnstein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch den Erfolg verbesserte sich Frankenmarkt im Klassement auf Platz drei. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Frankenmarkt. Die Saison des TSV Sparkasse Frankenmarkt verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, fünf Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Sieben Spiele ist es her, dass Frankenmarkt zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am 10.04.2023 empfängt Scharnstein in der nächsten Partie die Union Mondsee Juniors. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt ist am Samstag (16:30 Uhr) beim ATSV Rüstorf zu Gast.

1. Klasse Süd: SV Wolf System Scharnstein – TSV Sparkasse Frankenmarkt, 1:4 (1:2)

88 Lukas Brandner 1:4

75 Thomas Lassl 1:3

41 Eigentor durch Florian Helmut Breinstampf 1:2

28 Thomas Lassl 0:2

14 David Harringer 0:1

