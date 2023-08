Dreierpack von Miroslav Grom! Gosauer Lebensversicherung sorgt für Auftaktsieg

Details Sonntag, 20. August 2023 08:21

Zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Klasse Süd empfing die ASKÖ Raika Gosau die SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt. Nach einer bärenstarken Hinrunde und dem letzten Platz in der Rückrundentabelle landete Gosau letzte Saison auf dem 8. Platz, Lambach landete mit vier Punkten weniger auf dem 12. Rang. In der abgelaufenen Saison gab es jeweils Heimsiege in dieser Paarung und auch zum Saisonstart setzte sich Gosau zu Hause mit 4:2 durch.

Drei Tore in 8 Minuten

Bereits letzte Saison waren die direkten Duelle der beiden Mannschaften stets recht torreich und auch dieses Mal sollten die rund 100 Zuseher in der Vitalhotel-Arena in Gosau einige Treffer zu sehen bekommen. Die erste halbe Stunde verlief recht ruhig und war noch Großteils chancenarm. Nach gut 30 Minuten prüfte Gosau Stürmer Miroslav Grom zum ersten Mal Jürgen Hager im gegnerischen Tor, der sich auszeichnen konnte. In der 36. Minute war es aber so weit: Neuzugang Correia Cofre nutzte eine Unachtsamkeit in der Lambacher Defensive und erzielt das 1:0. Wenige Minuten später legte Grom per Foulelfmeter nach und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte die SPG Lambach/Edt nach einem Getümmel im Strafraum auf 2:1 durch Niel Anzengruber.

Grom-Doppelschlag bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste diesen Schwung mitnehmen und das gelang ihnen auch: In der 58. Minute erzielte Zsolt Trucz aus einem Abpraller nach einer Standardsituation den Ausgleich. Die Partie war somit wieder offen und hätte in beide Richtungen kippen können. Dann bewies aber Miroslav Grom seine Torjägerqualitäten und entschied das Spiel quasi im Alleingang. Nach 24 Toren in der Vorsaison knüpft er nahtlos daran an und erzielt aus starken Einzelaktionen zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Nach diesem Doppelschlag schafften die Gäste keine neuerliche Aufholjagd und Gosau feiert einen unterm Strich verdienten 4:2 Heimerfolg.

Stimme zum Spiel:

Herbert Linimair, Trainer SPG Lambach/Edt:

„Am Ende des Tages gewinnt Gosau verdient. Wir haben uns auf ein 2:2 zurückgekämpft, aber dann zu einfach die Gegentore bekommen. Die Qualitäten von Grom sind uns bekannt, bei den Gegentoren lassen wir ihm zu viele Freiräume. Nach einigen Abgängen im Sommer haben wir bereits in den Vorbereitungsspielen viele Gegentore kassiert. Wenn wir das nicht schnell in den Griff bekommen, kann es eine ganz schwierige Saison werden.“

