Lehrstunde für Vöcklabrucker SC: SV St. Wolfgang düpiert Aufsteiger

Details Montag, 21. August 2023 18:14

Beim SV St. Wolfgang holte sich der Vöcklabrucker Sportclub eine 0:7-Schlappe ab. Das Debüt in der neuen sportlichen Umgebung ging so für den SC gänzlich in die Hose, muss man in Zukunft einen Zahn zulegen, um auch eine Etage höher zu performen. Die Leistung von St. Wolfgang macht hingegen Lust auf mehr.

Curic schnürt Dreierpack

Josip Curic machte in der 35. Minute das 1:0 von St. Wolfgang perfekt. Boris Tiberius Karlhuber beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft in die Maschen (39.). Der SV St. Wolfgang/Rußbach gab in Durchgang eins klar den Ton an und erhöhte seine komfortable Führung sogar noch: Jan Vesely zeichnete dafür verantwortlich. Folgerichtig stand zur Pause eine glasklare Führung auf dem Zettel. Der SV St. Wolfgang/Rußbach baute die Führung aus, indem Curic zwei Treffer nachlegte (52./60.). Der SV St. Wolfgang schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 6:0 in die Höhe - auch Vesely schnürte seinen Doppelpack. Durch ein Eigentor von Elmir Ibricic verbesserte St. Wolfgang den Spielstand auf 7:0 für sich (72.). Schließlich feierte der SV St. Wolfgang/Rußbach gegen den Vöcklabrucker SC am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 7:0-Heimsieg.

Der SV St. Wolfgang tritt am kommenden Sonntag bei der Union Oberwang an, Vöcklabruck empfängt am selben Tag die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt.

1. Klasse Süd: SV St. Wolfgang/Rußbach – Vöcklabrucker Sportclub, 7:0 (3:0)

72 Eigentor durch Elmir Ibricic 7:0

63 Jan Vesely 6:0

60 Josip Curic 5:0

52 Josip Curic 4:0

47 Jan Vesely 3:0

39 Boris Tiberius Karlhuber 2:0

35 Josip Curic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.