90+2! SV Scharnstein holt Unentschieden in der Nachspielzeit gegen Rüstorf

Details Sonntag, 27. August 2023 21:36

Der ATSV Rüstorf spielte eine starke letzte Saison und musste erst nach verlorener Relegation den Traum vom Aufstieg begraben. In der ersten Runde gab es eine Nullnummer gegen Aufsteiger Oberwang. Der SV Wolf System Scharnstein feierte nach einem 7. Platz in der Vorsaison der 1. Klasse Süd einen deutlichen 5:1-Auftakterfolg gegen Pettenbach 1b/Grünau. Dank eines späten Ausgleichstreffers endet die Partie mit einem 2:2 Unentschieden.

Gäste antworten per Elfmeter auf Scharnsteiner Führung

Die Fans der Heimmannschaft hoffen nach dem tollen Auftakt in der 1. Klasse Süd auch am Sonntag wieder auf einen Sieg. Die rund 160 Zuseher in der WOLF System Arena in Scharnstein erleben eine ausgeglichene Anfangsphase. In der ersten halben Stunde hat Rüstorf zwei Möglichkeiten, wirklich nennenswerte Aktionen sind aber keine dabei. In der 34. Minute geht die Heimelf dann aber in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld geht es schnell nach vorne. Scharnstein-Akteur Christoph Moser schließt knapp außerhalb des Strafraums nicht allzu scharf, dafür aber platziert ab und erzielt das 1:0. In der Folge hat Rüstorf eine gute Gelegenheit, die Partie wird hitziger und es gibt mehr Fouls. So auch in der 42. Minute, als ein Rüstorfer Angreifer im Strafraum nach seinem Schuss umgegrätscht wird und der Unparteiische auf Strafstoß entscheidet. Philipp Rensch lässt sich nicht zwei Mal bitten und verwandelt zum 1:1 Pausenstand.

Mahringer rettet Punkt in Minute 90+2

In der zweiten Halbzeit wird der Regen zunehmend stärker und Scharnstein ist bemüht, erneut in Führung zu gehen. In der 63. Minute sind es aber die Gäste, die sich über das 1:2 freuen dürfen. Nach einer Flanke ist Sebastian Spiesberger per Kopf zur Stelle und erzielt den Führungstreffer – Spiel gedreht. Scharnstein ist weiterhin bemüht, bleibt aber nur dank eines verschossenen Elfmeters der Gäste noch im Spiel. In der Nachspielzeit belohnt sich die Heimelf schließlich und Max Mahringer erzielt nach einer schnellen Kombination den Ausgleich. Der Jubel in Scharnstein ist groß und die heimischen Fans feiern den Ausgleich wie eine Meisterschaft, Platzsturm der U12 inklusive. Nächsten Freitag spielt Rüstorf beim Aufsteiger in Pettenbach, Scharnstein reist am Sonntag nach St. Wolfgang.

Stimme zum Spiel:

Dominik Krottendorfer, Co-Trainer SV Scharnstein:

„Objektiv gesehen geht das Unentschieden in Ordnung. Mit den Entscheidungen des Schiedsrichters waren wir heute aber nicht zufrieden, das muss man schon sagen. Natürlich wollten wir die Partie gewinnen. Nächste Woche gegen St. Wolfgang erhoffen wir uns wieder mehr.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.