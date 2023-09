ATSV Rüstorf setzt sich bei Neun-Tore-Spektakel gegen SPG Lambach/Edt durch

Details Montag, 18. September 2023 20:22

Mit einer 3:6-Niederlage hat die SPG Lambach/Edt auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Pflichtgemäß strich der ATSV Rüstorf gegen die Heimmannschaft drei Zähler ein. Die Rüstorfer stehen nun nach Spieltag fünf mit elf Punkten auf Rang eins.

Beide Teams mit offenem Visier

Lukas Zobl brachte den ATSV Rüstorf in der neunten Minute nach vorn. Den Freudenjubel der Gäste machte Fabian Neumitka zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (12.). Nur vier Minuten später erzielte der Spitzenreiter bereits die 2:1-Führung durch Florian Stürmer, der vom Kreidepunkt traf. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Zobl seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Mit einem Tor Vorsprung für Rüstorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Daniel Sibalin nutzte die Chance für Lambach/Edt und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 2:3 ins Netz. Nedin Music (63.) und Sebastian Spiesberger (71.) brachten dem ATSV Rüstorf mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Florian Fellner verkürzte für die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt später in der 80. Minute auf 3:5. Für das 6:3 von Rüstorf zeichnete Bernhard Hofmann verantwortlich (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATSV Rüstorf die SPG Lambach/Edt 6:3.

Zahlen und Fakten

Lambach/Edt hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. In der Defensive drückt der Schuh bei der SPG RW Lambach/FC Gartner Edt, was in den 19 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Die errungenen drei Zähler gingen für Rüstorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 17 Treffern stellt der ATSV Rüstorf den besten Angriff der 1. Klasse Süd. Rüstorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ATSV Rüstorf drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Rüstorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die SPG Lambach/Edt tritt am kommenden Sonntag beim SV St. Wolfgang/Rußbach an, der ATSV Rüstorf empfängt am selben Tag die ASKÖ Ebensee.

1. Klasse Süd: SPG RW Lambach/FC Gartner Edt – ATSV Rüstorf, 3:6 (2:3)

87 Bernhard Hofmann 3:6

80 Florian Fellner 3:5

71 Sebastian Spiesberger 2:5

63 Nedin Music 2:4

46 Daniel Sibalin 2:3

40 Lukas Zobl 1:3

16 Florian Stürmer 1:2

12 Fabian Neumitka 1:1

9 Lukas Zobl 0:1

